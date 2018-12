Cristiano Ronaldo nu scapa de inchisoare: Procesul incepe in ianuarie! Anuntul zilei la Madrid

Cristiano Ronaldo va fi judecat in luna ianuarie pentru evaziune fiscala.

Problemele lui Ronaldo cu legea nu s-au incheiat. Acuzat de viol in SUA, portughezul inca se mai confrunta cu acuzatiile de frauda fiscala din Spania.

Ronaldo a recunoscut pana la urma si a platit deja in luna august cele 13.4 milioane de euro datorate fiscului spaniol. Ronaldo va fi insa si pedepsit de autoritatile spaniole. Avocatii sai au ajuns la o intelegere cu procurorii spanioli pentru o pedeapsa de doi ani de inchisoare cu suspendare, iar procesul este fixat pe 14 ianuarie.

Avocatii lui Ronaldo incearca acum sa negocieze judecata prin videoconferinta, pentru ca Ronaldo sa nu fie nevoit sa apara la Madrid la proces. In plus, avocatii portughezului cer ca pedeapsa cu inchisoarea sa fie stearsa in schimbul sumei de 375.000 de euro, asa cum s-a intamplat si in cazul lui Messi.

Ronaldo are acelasi avocat ca fostul sau coleg de la Real, Fabio Coentrao, care a reusit sa obtina audierea jucatorului prin videotelefon.