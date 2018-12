"Messi este numarul 1! Nimeni nici macar nu se apropie!" Ce scriu cei de la Marca despre starul Barcei

Cunoscut ca apropiat de Real Madrid, Marca scrie la superlativ despre starul Barcelonei!

Ajuns la 31 de ani, Leo Messi joaca in continuare la cel mai inalt nivel iar ultima partida, 5-0 pe terenul lui Levante, l-a scos din nou in prim-plan pe argentinian. Messi a fost implicat in toate cele 5 goluri ale echipei, reusind al 49-lea hattrick in La Liga.

"Nu exista jucator in campionat sau in lume care sa se apropie de Messi iar cifrelele lui din acest sezon sunt incredibile" scriu cei de la Marca dupa partida. Messi are 14 goluri si 10 assist-uri in 14 partide de La Liga in acest sezon. In acest an, Messi are 50 de goluri - 46 dintre acestea au fost pentru Barca! Este pentru a 8-a oara in ultimii 9 ani cand Messi depaseste acest prag intr-un an calendaristic!

Cei de la Marca mai scriu ca Messi este favorit si la Gheata de Aur in acest sezon, fiind peste golgheterii din celelalte campionate - Nicolas Pepe de la Lille, Krzysztof Piatek de la Genoa, Emiliano Sala de la Nante, Kylian Mbappe de la PSG, Paco Alcacer de la Dortmund sa Cristiano Ronaldo de la Juventus.