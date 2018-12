Messi si Ronaldo, de neoprit! Este incredibil ce au reusit cei doi! Cine ii mai poate ajunge

De 10 ani, Messi si Ronaldo domina fotbalul international.

Chiar daca Ronaldo a parasit campionatul spaniol in aceasta vara, intrecerea istorica dintre el si Messi continua de la distanta. Cristiano a venit pe Santiago Bernabeu in 2008 si a decis ca in acest sezon sa plece la campioana Italiei, Juventus.

Chiar si asa, duelul dintre cei doi este deschis. Messi conduce clasamentul marcatorilor din La Liga, cu 14 reusite si 10 pase decisive, fiind singurul jucator din Europa care a ajuns la aceasta cifra. De cealalta parte, Ronaldo tine aproape de argentinian, avand 11 goluri marcate in acest sezon, insa pe primul loc in topul golgheterilor din Italia este Piatek, cu 12 reusite.

Leo Messi a ajuns la al 8-lea an consecutiv in care marcheaza 50 de goluri intr-un an calendaristic, atat pentru echipa de club, cat si pentru nationala. Cristiano Ronaldo a punctat de 46 de ori in aceeasi perioada, iar intre cei doi este o distanta de numai 25 de goluri marcate de-a lungul carierei.

Luka Modric a reusit sa le sufle anul acesta Balonul de Aur celor care il castigasera in ultimii zece ani, fiecare cu cate 5 trofee. Anii au trecut peste ei, dar atat Messi, cat si Cristiano continua sa se afle in topul marcatorilor in fiecare an. Doar Lewandowski (45) si Salah (41) s-au apropiat de cei doi mari fotbalisti. Kane (38) si Luis Suarez (37) ii urmeaza in clasamentul golgheterilor.