Gestul senzational tinut secret pana acum! Ce a facut Messi dupa meciul Argentina - Croatia, de la Mondial: "A zis ca am jucat cel mai frumos fotbal de la turneul final"

Fundasul croat Domagoj Vida a povestit intr-un interviu acordat presei din tara natala ca Leo Messi a trimis 30 de tricouri semnate in vestiarul vicecampioanei mondiale.

Croatia a distrus Argentina la Campionatul Mondial. Nationala lui Modric, Rakitic si Vida s-a impus cu 3-0 in meciul din faza grupelor, disputat pe 21 iunie. Croatia avea sa joace finala Cupei Mondiale, pierduta, insa, in fata Frantei.

La cateva luni distanta de la acel meci, fundasul croat Domagoj Vida a dezvaluit un gest grozav facut de Leo Messi.

Pentru ca mai multi croati i-au cerut tricoul la finalul partidei, argentinianul a hotarat sa le faca cate un cadou fiecaruia dintre ei. Messi a semnat 30 de tricouri si le-a trimis in vestiarul Croatiei alaturi de mesajul "jucati cel mai frumos fotbal de la Mondial".

"Messi ne-a trimis 30 de tricouri semnate, fiecare jucator a primit cate unul. Ne-a transmis prin intermediul lui Rakitic ca a fost impresionat de modul in care am jucat si de cel in care am luptat. A mai spus ca am jucat cel mai frumos fotbal de la turneul final", a povestit Vida.