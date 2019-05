Veste mare pentru Messi! A scapat si de Mbappe in cursa pentru Gheata de Aur! Anuntul momentului in Franta

Lionel Messi are sanse mari sa castige Gheata de Aur si in acest sezon!

Cu 34 de goluri, Lionel Messi conduce in clasamentul pentru Gheata de Aur, cea care se acorda in fiecare an pentru cel mai bun marcator din Europa. Doar Mbappe a tinut pasul cu Messi pana acum, insa tanarul atacant francez a fost suspendat timp de 3 etape de catre federatia franceza in urma unui fault brutal in finala Cupei Frantei cu Rennes. Mbappe a stat deja un meci si mai poate sa joace doua meciuri oficiale pana la finalul sezonului. Si Messi mai are de jucat cateva meciuri si a aratat ca e intr-o forma extraordinara in meciul cu Liverpool din semifinalele Champions League cand a inscris doua goluri.

Doar Mbappe a putut sa tina pasul cu Leo Messi a in acest sezon, dupa ce anul trecut argentinianul s-a luptat pana in ultima etapa cu Mohamed Salah de la Liverpool. Anul acesta, locul al treilea este departe si este nume surprinzator. Fabio Quagliarella, 35 de ani, cel mai bun marcator din Serie A, cu 23 de goluri.

In clasamentul pentru Gheata de Aur, un gol marcat din cele mai importante 5 campionate primeste 2 puncte, in timp ce campionatele mai slab cotate primesc 1,5 puncte sau chiar un punct. Din acest motiv, pe locul 4 in top este Mbaye Diagne de la Kasimpasa, echipa din Turcia rasplatita cu cate 1,5 puncte pentru fiecare gol marcat.



Clasament Gheata de Aur

1 Leo Messi 34 goluri, 68 puncte

2 Kylian Mbappe 30 goluri, 60 puncte

3 Fabio Quagliarella 23 goluri, 46 punct

4 Mbaye Diagne 28 goluri, 42 puncte

5 Luuk de Jong 28 goluri, 42 puncte

6 Robert Lewandowski 21 goluri, 42 puncte

7 Luis Suarez 21 goluri, 42 puncte

8 Krzysztof Piatek 21 goluri, 42 puncte

9 Duvan Zapata 21 goluri, 42 de puncte

10 Karim Benzema 21 goluri, 42 puncte

- Mohamed Salah 21 goluri, 42 puncte

Leo Messi a castigat Gheata de Aur de cinci ori in cariera, in 2010, 2012, 2013, 2017 si 2018. Messi este favorit si pentru al saselea Balon de Aur din cariera.

