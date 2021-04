Tensiuni la Barcelona! Dembele, in dizgratia conducatorilor dupa ce a refuzat prelungirea contractului! Unde poate ajunge francezul

Adus ca o mare speranta la catalani, francezul nu a putut sa-si arate adevarata valoare din cauza accdeintarilor.

Odata cu revenirea lui Joan Laporta la club, echipa "blaugrana" cauta sa-si stabilieasca, incetul cu incetul, lotul pentru sezonul viitor. Messi fiind o situatie speciala, el inca neoferind un raspuns clar in privinta viitorului sau, totusi, conducatorii echipei nu au aceeasi rabdare si cu Ousmane Dembele, jucatorul adus de la Dortmund pentru 135 de milioane de euro.

Extrema franceza nu a oferit un raspuns in privinta ofertei de prelungire a contractului pe care o are, iar catalanii cred ca este o strategie a lui Dembele, care trage la mai multe capete, anunta Sport. Astfel, Barcelona a decis sa-l treaca pe lista de transferuri pe fotbalistul francez, urmand sa astepte oferte in aceasta vara.

Formatia catalana ar solicita o suma cuprinsa intre 50 si 60 de milioane de euro, iar mai multe cluburi din Premier League, printre care Manchester United si Liverpool, monitorizeaza situatia fotbalistului si ar putea face oferte. Ousmane Dembele, un fotbalist care s-a confruntat cu numeroase accidentari de la sosirea la Barcelona, are parte de un sezon mai bun la formatia catalana, cu 38 de meciuri jucate, 10 goluri si patru pase decisive.