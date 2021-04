Surpriza in fotbalul mondial! Bayern vrea sa transfere un fotbalist de la Barcelona! Pe cine isi doresc nemtii 

Barcelona se pregateste sa se desparta de mai multi fotbalisti in aceasta vara.

Printre acestia, se afla si Philippe Coutinho, care a revenit pe Camp Nou in vara lui 2020, dupa o experienta la Bayern, unde a fost remarcat de antrenorul Ronald Koeman.

Olandezul a insistat atunci pentru revenirea brazilianului in varsta de 28 de ani, dar Coutinho nu a impresionat la Barcelona, accidentandu-se la finalul lunii decembrie.

Potrivit jurnalistilor de la site-ul Fichajes.net, fotbalistul ar fi dorit inapoi la Bayern. Nemtii l-au avut pe Coutinho sub forma de imprumut in sezonul 2019/20, iar in vara anului trecut nu au vrut sa il transfere definitiv, nedorind sa plateasca suma ceruta atunci de Barcelona.

Acum, in conditiile in care presedintele catalanilor, Joan Laporta, a declarat ca nu si-l mai doreste pe brazilian la echipa, Bayern ar fi intrat pe fir pentru a realiza mutarea.

Ramane de vazut unde se va transfera fotbalistul care a reusit in acest sezon doar 3 goluri si doua pase decisive in cele 14 meciuri jucate in toate competitiile pentru Barcelona.