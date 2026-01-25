Barcelona s-a impus în fața lui Real Oviedo cu 3-0, într-un meci din runda a 21-a din La Liga care s-a jucat pe Camp Nou.

Cele trei reușite ale catalanilor au fost semnate de Dani Olmo (52'), Raphinha (57') și Lamine Yamal (73').



Lamine Yamal a marcat superb din foarfecă



Lamine Yamal nu a avut o evoluție ieșită din comun în meciul cu Real Oviedo, ultima clasată din La Liga, dar a reușit un super gol în minutul 73.

Starul Barcelonei a fost găsit în careu de Dani Olmo, iar Yamal a găsit o finalizare de geniu.

Fotbalistul de doar 18 ani a reușit un gol incredibil din foarfecă și a erupt tribunele pe Camp Nou, lăsându-l mască pe portarul advers.

Sursă foto: digi sport

