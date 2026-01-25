GALERIE FOTO Lamine Yamal a marcat golul etapei în La Liga! Starul Barcelonei, foarfecă de pus în ramă | Catalanii s-au distrat cu Oviedo

Alexandru Hațieganu
Lamine Yamal a marcat cu o execuție superbă.

Barcelona s-a impus în fața lui Real Oviedo cu 3-0, într-un meci din runda a 21-a din La Liga care s-a jucat pe Camp Nou.

Cele trei reușite ale catalanilor au fost semnate de Dani Olmo (52'), Raphinha (57') și Lamine Yamal (73').

Lamine Yamal a marcat superb din foarfecă

Lamine Yamal nu a avut o evoluție ieșită din comun în meciul cu Real Oviedo, ultima clasată din La Liga, dar a reușit un super gol în minutul 73.

Starul Barcelonei a fost găsit în careu de Dani Olmo, iar Yamal a găsit o finalizare de geniu.

Fotbalistul de doar 18 ani a reușit un gol incredibil din foarfecă și a erupt tribunele pe Camp Nou, lăsându-l mască pe portarul advers.

În urma acestei victorii, Barcelona s-a întors pe primul loc în la Liga și se află la doar un punct de rivala Real Madrid.

Aripa dreapta de 18 ani are 10 goluri și 12 pase decisive în 25 de partide jucate în acest sezon în tricoul Barcelonei.

200 de milioane de euro este cota lui Lamine Yamal, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

