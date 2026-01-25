FC Barcelona a mai bifat un transfer, de această dată pentru echipele de juniori. Clubul catalan l-a convins pe atacantul Yusuf Rassul Ndjai, în vârstă de 18 ani, să facă pasul la La Masia, după ce a evoluat pentru Fundacio Terrassa 1906.

Barcelona a mai rezolvat un transfer



Potrivit jurnalistului Carles Aguilar, Ndjai va face parte din echipa Juvenil A (generația 2007), iar acordul dintre părți este deja finalizat. Singurul pas rămas este înregistrarea oficială a jucătorului, întârziată de unele aspecte birocratice.



Informația a fost confirmată și de Fabrizio Romano, care anunță că Barcelona va finaliza formal procesul de transfer săptămâna viitoare.

