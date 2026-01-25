Barcelona a mai rezolvat un transfer

Barcelona a mai rezolvat un transfer La Liga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Catalanii își întăresc academia în plin sezon.

TAGS:
Yusuf Rassul Ndjaifc barcelona
Din articol

FC Barcelona a mai bifat un transfer, de această dată pentru echipele de juniori. Clubul catalan l-a convins pe atacantul Yusuf Rassul Ndjai, în vârstă de 18 ani, să facă pasul la La Masia, după ce a evoluat pentru Fundacio Terrassa 1906.

Barcelona a mai rezolvat un transfer

Potrivit jurnalistului Carles Aguilar, Ndjai va face parte din echipa Juvenil A (generația 2007), iar acordul dintre părți este deja finalizat. Singurul pas rămas este înregistrarea oficială a jucătorului, întârziată de unele aspecte birocratice.

Informația a fost confirmată și de Fabrizio Romano, care anunță că Barcelona va finaliza formal procesul de transfer săptămâna viitoare. 

La nivelul primei echipe, Barcelona se află pe locul 2 în LaLiga, cu 49 de puncte după 20 de etape. Catalanii au înregistrat 16 victorii, un egal și trei înfrângeri și se află la două puncte în spatele liderului Real Madrid, care are însă un meci în plus disputat.

Pentru trupa lui Hansi Flick urmează un meci pe teren propriu cu Real Oviedo. Partida este programată astăzi, 25 ianuarie, de la ora 17:15.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un om de știință de la Harvard crede că a găsit locația exactă a Raiului. Unde s-ar afla
Un om de știință de la Harvard crede că a găsit locația exactă a Raiului. Unde s-ar afla
ARTICOLE PE SUBIECT
Ioan Varga, pronostic pentru FCSB - CFR Cluj: ”El marchează”
Ioan Varga, pronostic pentru FCSB - CFR Cluj: ”El marchează”
Cristi Chivu i-a dat replica lui Jose Mourinho: „În ciuda zgomotului pe care îl fac duşmanii noştri...”
Cristi Chivu i-a dat replica lui Jose Mourinho: „În ciuda zgomotului pe care îl fac duşmanii noştri...”
ANAD a descins în Bănie! Cine sunt cei patru fotbaliști testați imediat după victoria Craiovei cu Botoșani
ANAD a descins în Bănie! Cine sunt cei patru fotbaliști testați imediat după victoria Craiovei cu Botoșani
ULTIMELE STIRI
Anunțul făcut de FCSB în ziua meciului cu CFR Cluj
Anunțul făcut de FCSB în ziua meciului cu CFR Cluj
Atacantul a rupt tăcerea, după ce Gigi Becali a tot anunțat că îl transferă la FCSB
Atacantul a rupt tăcerea, după ce Gigi Becali a tot anunțat că îl transferă la FCSB
Drăgușin, refuzat de un colos din Serie A după ce Tottenham a încercat să scape de el! Situație complicată
Drăgușin, refuzat de un colos din Serie A după ce Tottenham a încercat să scape de el! Situație complicată
Play On Sport | Am dezbătut ce se întâmplă în Premier League, transferul lui Moruțan și situația din Ligue 1
Play On Sport | Am dezbătut ce se întâmplă în Premier League, transferul lui Moruțan și situația din Ligue 1
Basarab Panduru cere un jucător la națională: „Avem probleme acolo”
Basarab Panduru cere un jucător la națională: „Avem probleme acolo”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Reacția lui Thomas Frank după ce l-a introdus pe Radu Drăgușin un minut în Burnley - Tottenham 2-2: „Nu avem voie niciodată”

Reacția lui Thomas Frank după ce l-a introdus pe Radu Drăgușin un minut în Burnley - Tottenham 2-2: „Nu avem voie niciodată”

Românul pe care arabii îl adoră și acum, la 20 de ani după ce a plecat: „Mare de tot! Excepțional“

Românul pe care arabii îl adoră și acum, la 20 de ani după ce a plecat: „Mare de tot! Excepțional“

Apariția lui Radu Drăgușin pe teren în Burnley – Tottenham a aprins spiritele: ”Ar trebui demis!” / ”E un șarlatan, să plece!”

Apariția lui Radu Drăgușin pe teren în Burnley – Tottenham a aprins spiritele: ”Ar trebui demis!” / ”E un șarlatan, să plece!”

Daniel Bîrligea, OUT de la FCSB?! Agentul jucătorului anunță: Becali îl dă la ”jumătate de preț”

Daniel Bîrligea, OUT de la FCSB?! Agentul jucătorului anunță: Becali îl dă la ”jumătate de preț”

3.000.000 de euro pentru Siyabonga Ngezana

3.000.000 de euro pentru Siyabonga Ngezana

Nicolae Stanciu s-a decis și semnează: „Astăzi ajunge în țară!”

Nicolae Stanciu s-a decis și semnează: „Astăzi ajunge în țară!”



Recomandarile redactiei
Atacantul a rupt tăcerea, după ce Gigi Becali a tot anunțat că îl transferă la FCSB
Atacantul a rupt tăcerea, după ce Gigi Becali a tot anunțat că îl transferă la FCSB
Anunțul făcut de FCSB în ziua meciului cu CFR Cluj
Anunțul făcut de FCSB în ziua meciului cu CFR Cluj
Drăgușin, refuzat de un colos din Serie A după ce Tottenham a încercat să scape de el! Situație complicată
Drăgușin, refuzat de un colos din Serie A după ce Tottenham a încercat să scape de el! Situație complicată
Play On Sport | Am dezbătut ce se întâmplă în Premier League, transferul lui Moruțan și situația din Ligue 1
Play On Sport | Am dezbătut ce se întâmplă în Premier League, transferul lui Moruțan și situația din Ligue 1
Basarab Panduru cere un jucător la națională: „Avem probleme acolo”
Basarab Panduru cere un jucător la națională: „Avem probleme acolo”
Alte subiecte de interes
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
FC Barcelona a găsit înlocuitor pentru Ilkay Gundogan!
FC Barcelona a găsit înlocuitor pentru Ilkay Gundogan! 
CITESTE SI
Ministrul Agriculturii: „Aproape 30% din terenul arabil din România este deținut de companii străine”

stirileprotv Ministrul Agriculturii: „Aproape 30% din terenul arabil din România este deținut de companii străine”

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Un om de știință de la Harvard crede că a găsit locația exactă a Raiului. Unde s-ar afla

stirileprotv Un om de știință de la Harvard crede că a găsit locația exactă a Raiului. Unde s-ar afla

Guvernul renunță la plafonarea gazelor din 31 martie. Care este nota de plată după patru ani de aplicare a măsurii

stirileprotv Guvernul renunță la plafonarea gazelor din 31 martie. Care este nota de plată după patru ani de aplicare a măsurii

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!