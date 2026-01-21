Barcelona s-a mutat pe stadionul Olimpic din Montjuic în luna mai 2023, după ce lucrările pentru noul stadion Camp Nou au început. Acum, chiar dacă lucrările nu sunt complet terminate, catalanii dispută meciurile de pe teren propriu la o capacitate redusă.



Schimbări la noul stadion al Barcelonei



La meciul cu Real Oviedo, programat duminică, pe stadionul Camp Nou, fanii vor observa câteva schimbări majore, așa cum anunță publicația catalană Mundo Deportivo. Lucrările au avansat și sunt mai aproape de finalizare, în contextul în care inelul al treilea este încă în proces de reconstrucție, iar mai multe loje nu au fost date în funcțiune.



Inelul al treilea al stadionului Camp Nou, dar și lojele, sunt aproape gata. În plus, au fost montate și câteva scări rulante, dar acestea nu vor funcționa până la finalul acestui sezon.

