GALERIE FOTO Schimbări majore la ”cel mai mare stadion din Europa”

Schimbări majore la ”cel mai mare stadion din Europa” La Liga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Stadionul Camp Nou a fost redeschis recent, dar la o capacitate redusă, pentru că lucrările de modernizare continuă. Barcelona s-a întors deja acolo, unde dispută meciurile de pe teren propriu.

TAGS:
Camp NouBarcelona
Din articol

Barcelona s-a mutat pe stadionul Olimpic din Montjuic în luna mai 2023, după ce lucrările pentru noul stadion Camp Nou au început. Acum, chiar dacă lucrările nu sunt complet terminate, catalanii dispută meciurile de pe teren propriu la o capacitate redusă.

Schimbări la noul stadion al Barcelonei

La meciul cu Real Oviedo, programat duminică, pe stadionul Camp Nou, fanii vor observa câteva schimbări majore, așa cum anunță publicația catalană Mundo Deportivo. Lucrările au avansat și sunt mai aproape de finalizare, în contextul în care inelul al treilea este încă în proces de reconstrucție, iar mai multe loje nu au fost date în funcțiune.

Inelul al treilea al stadionului Camp Nou, dar și lojele, sunt aproape gata. În plus, au fost montate și câteva scări rulante, dar acestea nu vor funcționa până la finalul acestui sezon.

  • Imago1068919271 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Capacitatea stadionului Camp Nou este, acum, de 62.000 de locuri, dar după ce procesul de modernizare se va încheia, aceasta va fi de 105.000 de locuri, urmând ca arena Barcelonei să fie cea mai mare din Europa.

Barcelona, lider în La Liga

Catalanii sunt acum pe primul loc în La Liga, chiar dacă au pierdut cu 2-1 în ultima etapă în fața celor de la Real Sociedad. Barcelona are 49 de puncte și are un avans de doar un punct față de urmăritoarea clasată Real Madrid.

În următoarea etapă, Barcelona va întâlni nou-promovata Real Oviedo.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O nouă lege a cetăţeniei în Ucraina exclude România de pe lista statelor acceptate pentru dublă cetăţenie
O nouă lege a cetăţeniei în Ucraina exclude România de pe lista statelor acceptate pentru dublă cetăţenie
ULTIMELE STIRI
OUT! Pleacă din Superliga și semnează cu altă echipă din România
OUT! Pleacă din Superliga și semnează cu altă echipă din România
UEFA Champions League | Galatasaray - Atletico Madrid, arbitrat de Istvan Kovacs & Qarabag - Frankfurt se joacă ACUM. Meciuri tari de la 22:00
UEFA Champions League | Galatasaray - Atletico Madrid, arbitrat de Istvan Kovacs & Qarabag - Frankfurt se joacă ACUM. Meciuri tari de la 22:00
Scandal la cel mai înalt nivel! Starul lui PSG, acuzat de trafic de persoane
Scandal la cel mai înalt nivel! Starul lui PSG, acuzat de trafic de persoane
Elias Charalambous i-a dat replica lui Zeljko Kopic, după ce croatul a oferit informații la Zagreb
Elias Charalambous i-a dat replica lui Zeljko Kopic, după ce croatul a oferit informații la Zagreb
Nebunie totală la meciul lui Marius Șumudică! Ce s-a întâmplat în ultimele minute
Nebunie totală la meciul lui Marius Șumudică! Ce s-a întâmplat în ultimele minute
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Reacția ungurilor după ce România a fost învinsă în ultima secundă de către Macedonia de Nord

Reacția ungurilor după ce România a fost învinsă în ultima secundă de către Macedonia de Nord

Încă un fost jucător de la FCSB semnează cu Steaua!

Încă un fost jucător de la FCSB semnează cu Steaua!

Coman, gata să dea lovitura de 1.000.000 de euro: anunțul arabilor

Coman, gata să dea lovitura de 1.000.000 de euro: anunțul arabilor

Notă neașteptată pentru Cristi Chivu după ce Inter a părăsit top 8 în Champions League: ”Pare superioară tuturor!”

Notă neașteptată pentru Cristi Chivu după ce Inter a părăsit top 8 în Champions League: ”Pare superioară tuturor!”

Abia a semnat cu FCSB și a și gafat! Ce a spus Ofri Arad în primul său interviu după ce a semnat: ”Când am auzit de Steaua…”

Abia a semnat cu FCSB și a și gafat! Ce a spus Ofri Arad în primul său interviu după ce a semnat: ”Când am auzit de Steaua…”

Italienii au găsit vinovatul după Inter - Arsenal 1-3: „Nu face nimic bine!”

Italienii au găsit vinovatul după Inter - Arsenal 1-3: „Nu face nimic bine!”



Recomandarile redactiei
OUT! Pleacă din Superliga și semnează cu altă echipă din România
OUT! Pleacă din Superliga și semnează cu altă echipă din România
Elias Charalambous i-a dat replica lui Zeljko Kopic, după ce croatul a oferit informații la Zagreb
Elias Charalambous i-a dat replica lui Zeljko Kopic, după ce croatul a oferit informații la Zagreb
Scandal la cel mai înalt nivel! Starul lui PSG, acuzat de trafic de persoane
Scandal la cel mai înalt nivel! Starul lui PSG, acuzat de trafic de persoane
UEFA Champions League | Galatasaray - Atletico Madrid, arbitrat de Istvan Kovacs & Qarabag - Frankfurt se joacă ACUM. Meciuri tari de la 22:00
UEFA Champions League | Galatasaray - Atletico Madrid, arbitrat de Istvan Kovacs & Qarabag - Frankfurt se joacă ACUM. Meciuri tari de la 22:00
Adrian Cristea a numit favorita la titlu: ”Îmi place, au un joc bun”
Adrian Cristea a numit favorita la titlu: ”Îmi place, au un joc bun”
Alte subiecte de interes
Ofensivă pentru Joao Felix! Cum vrea FC Barcelona să-l păstreze pe portughez pe Camp Nou
Ofensivă pentru Joao Felix! Cum vrea FC Barcelona să-l păstreze pe portughez pe Camp Nou
Imagini spectaculoase cu noul Camp Nou! Arena catalanilor va arăta grandios
Imagini spectaculoase cu noul Camp Nou! Arena catalanilor va arăta grandios 
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
CITESTE SI
Ce au găsit polițiștii de frontieră în interiorul a două containere în Portul Constanţa. Marfa a fost adusă din Tunisia

stirileprotv Ce au găsit polițiștii de frontieră în interiorul a două containere în Portul Constanţa. Marfa a fost adusă din Tunisia

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

O nouă lege a cetăţeniei în Ucraina exclude România de pe lista statelor acceptate pentru dublă cetăţenie

stirileprotv O nouă lege a cetăţeniei în Ucraina exclude România de pe lista statelor acceptate pentru dublă cetăţenie

O plajă din Anglia a fost acoperită de cantități enorme de cartofi și ceapă, provenite de la un container de transport

stirileprotv O plajă din Anglia a fost acoperită de cantități enorme de cartofi și ceapă, provenite de la un container de transport

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!