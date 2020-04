"L-as transfera pe Neymar, fara indoiala!" Fostul presedinte al Barcelonei a facut planul revenirii starului pe Camp Nou. Cum ar arata contractul

Sandro Rosell este cel care l-a adus pe Neymar la Barcelona in anul 2013, in schimbul a 88.2 milioane de euro.

Fostul presedinte al catalanilor a vorbit recent intr-un interviu pentru Mundo Deportivo despre posibilitatea revenirii lui Neymar pe Camp Nou. Acesta a dezvaluit ca l-ar aduce fara sa stea pe ganduri, insa ar trebui sa respecte niste conditii in contract.

"Fara indoiala l-as aduce pe Neymar, din punct de vedere sportiv, nu am dubii. Insa, cu un contract variabil care depinde de rezultatele sportive si cele sociale si de comportment. Toate in scris.

Neymar este unic. Are un talent innascut si o aura personala cu o mare valoare comerciala", a declarat Sandro Rosell pentru Mundo Deportivo.

Brazilianul a plecat de la Barcelona la Paris Saint-Germain in 2017, in schimbul sumei de 222 de milioane de euro. Desi parea ca s-a adaptat, lipsa performantei in Champions League cu gruparea pariziana l-a facut pe Neymar sa regrete plecarea de pe Camp Nou, iar inca de anul trecut a lasat de inteles ca vrea sa se intoarca sa joace alaturi de Messi.

Barcelona a incercat sa il transfere si sezonul trecut, insa nu au ajuns la o intelegere cu oficialii lui PSG, insa vor incerca si anul acesta sa faca o oferta pentru jucator.