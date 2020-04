Mama lui Neymar are un iubit mai tanar decat fiul ei! Cum a primit starul vestea

Mama lui Neymar a anuntat pe Instagram ca are un nou iubit.

Nimic nu trece neobservat in jurul lui Neymar. Atacantul lui Paris Saint Germain s-a autoizolat in Brazilia si asteapta ca Ligue 1 sa se reia.

Acesta a primit cu satisfactie vestea ca mama lui s-a indragostit din nou.

Chiar mama lui Neymar a anuntat pe Instagram. Norocosul se numeste Thiago Ramos, fost jucator de fotbal si mare fan de jocuri video. Varsta nu este o problema deoarece Ramos este cu 30 de ani mai mic decat Nadine Goncalves, mama lui Neymar. Ramos are 22 de ani, in timp ce Nadine are 52.

Neymar, cu 6 ani mai mare decat iubitul mamei sale, nu a ratat ocazia de a o felicita si a scris pe retelele de socializare: "Fii fericita mama, te iubesc."

Neymar este in al treilea sezon la PSG, dar se vorbeste de o intoarcere a sa la Barcelona in vara, club de la care a venit la Paris in schimbul a 222 de milioane de euro.