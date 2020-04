Tatal lui Neymar a vorbit despre viitorul fiului sau! Unde va juca si de ce depinde totul: "Trebuie sa ne asiguram de asta!"

Neymar Sr. a vorbit despre viitorul fiului sau,

Tatal lui Neymar a vorbit prin intermediul unui live pe retelele de socializare despre un potential transfer al fiului sau de la PSG. Tatal acestuia a spus ca fiul sau va hotari singur unde va merge si a negat faptul ca ar avea vreo influenta asupra deciziilor sale.

"El este de fiecare data cel care alege calea pe care o urmeaza. Noi lucram doar din punct de vedere admnistrativ, sa fim siguri ca are cel mai bun contract, ca locuieste in cea mai buna casa si are cea mai buna conducere in cariera", a declarat Neymar Sr prin intemrediul unui live pe Instagram.

