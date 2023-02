„Te întrebi de ce îți dau prezervative și vaselină”. Dezvăluiri cutremurătoare din închisoare făcute de fostul președinte al Barcelonei 

Fostul președinte al Barcelonei a oferit un interviu în care a vorbit despre experiența sa din închisoare, acolo unde a stat timp de 645 de zile pentru un delict de care a fost ulterior absolvit. Sandro Rosell a povestit ce a trăit în închisoare și situațiile delicate în care s-a găsit.

Sandro Rosell, amenințat în închisoare

Rosell a povestit că a fost și el amenințat de câțiva deținuți, unii dintre ei de etnie rromă, însă de fiecare dată a fost apărat de colegii săi.

„M-au amenințat de câteva ori, însă imediat colegii mi-au sărit în apărare. Voiau să mă chinuie. O dată pentru că am fost președintele Barcei și o dată că sunt catalan. Am pățit în Madrid o dată și altă dată în Barcelona, însă de fiecare dată am fost protejat fără să cer asta.

Unul mi-a zis să îi dau oricâți bani îmi cere până are el chef sau dacă nu mă distruge, însă au ieșit colegii mei și l-au oprit. În Barcelona m-am împrietenit cu un lider rrom care era fanul Barcei. Atunci, cel care m-a amenințat era tot un rrom. Liderul i-a spus patru lucruri și s-a oprit totul.

La Soto del Real din Madrid, deținuții columbieni au fost cei care m-au apărat cel mai mult”, a dezvăluit Sandro Roseel în emisiunea „Viajando con Chester” citat de marca.com.

Dezvăluiri cutremurătoare făcute de Sandro Rosell despre închisoare

Fostul președinte al catalanilor a dezvăluit că a fost martorul multor certuri și încăierări, una dintre ele finalizându-se și cu o înjunghiere. Totodată, Sandro Rosell a comentat și un subiect mai puțin plăcut, relațiile sexuale din închisoare.

„Sunt zile în care te înspăimânți. Unul l-a înjunghiat pe altul pentru că îi datora o Coca-Cola. Tutunul este moneda de schimb acolo. Închisoarea e gri și puțin învechită, însă uneori descoperi multă umanitate, e un contrast constant de emoții, culori, tristețe, inclusiv de râsete.

Am încercat mereu să fiu extrem de cerebral, nu îmi amintesc să fi plâns în toată viața cât am plâns acolo.

Când intri în închisoare vezi că îți dau un pachet de prezervative și vaselină. Te întrebi oare de ce? Descoperi de ce. Da. Există multe relații homosexuale în închisoare, dar și între oameni care nu sunt homosexuali”, a declarat fostul președinte al Barcei.