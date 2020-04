SURPRIZA URIASA! Neymar se indeparteaza de Barcelona! Motivul pentru care catalanii prefera sa il transfere pe Lautaro Martinez 

Barcelona il prefera pe Lautaro Martinez deoarece afacerea cu Neymar este mult mai costisitoare.

Barcelona se gandeste la transferuri, in ciuda pandemiei de coronavirus. Principalele tinte ale catalanilor sunt Neymar si Lautaro Martinez.

Totusi, Barcelona se uita si la bani si Lautaro Martinez ar fi o afacere mult mai ieftina decat Neymar. Pretul de transfer al argentinianului este de 111 milioane de euro, fata de cel al lui Neymar, iar pretentiile salariale sunt si ele un obstacol. Actualul salariu al lui Neymar este de 36 de milioane de euo pe an, in timp ce lui Lautaro, Barca i-ar plati intre 6 si 8 milioane de euro.

Gigantii catalani sunt disperati sa isi consolideze postul de atacant si sa gaseasca, in acelasi timp, un inlocuitor pe termen lung pentru Luis Suarez.

Potrivit ziarului Mundo Deportivo, Barcelona inclina spre Martinez deoarece ar costa mai putin de jumatate din cat ar fi nevoie pentru Neymar.

Martinez a stralucit in acest sezon si a marcat 11 goluri in 22 de partide pentru Inter in Serie A. Chiar Suarez a recunoscut recent ca i-ar face bine competitia pe teren cu Lautaro Martinez: "Lautaro este un jucator care a crescut foarte mult in Italia, este un numar noua care are miscari spectaculoase si care reflecta calitatile unui atacant. Sunt fericit ca Barcelona vrea sa aduca jucatori cu dorinta de a castiga totul."