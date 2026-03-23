Echipa antrenată de Alvaro Arbeloa s-a impus cu 3-2 în derby-ul cu Atletico Madrid din La Liga și s-a apropiat din nou la patru „lungimi” de liderul Barcelona.

Real Madrid are 69 de puncte după 29 de etape jucat în acest sezon în Spania și a ajuns la cinic victorii consecutive în toate competițiile.

Kylian Mbappe, criticat după Real Madrid - Atletico Madrid 3-2

Starul francez a fost accidentat și le-a lipsit madrilenilor pentru cinci partide, revenind pe teren în returul din Champions League cu Manchester City.

Mbappe a avut o problemă la genunchi și a jucat doar 22 de minute în meciul cu „cetățenii”, iar Arbeloa a luat decizia de a nu îl titulariza în derby-ul cu Atletico Madrid.

Atacantul venit liber de contract de la PSG în vara lui 2024 a intrat de pe bancă în partida cu rivala din Madrid și a bifat 27 de minute.

Mbappe a fost șters, iar publicații importante din Spania i-au criticat prestația, chiar dacă a jucat mai puțin de jumătate de oră și Real Madrid era în 10 oameni după eliminarea lui Federico Valverde.

”Real a terminat cu 9 jucători, fără Valverde și fără Kylian Mbappe”, au notat cei de la El Chiringuito.

„A intrat pe teren pentru 25 de minute și nu a făcut nimic altceva decât să se plimbe pe terenul de la Bernabeu”, a scris as.com.

Kylian Mbappe a reușit 38 de goluri și a oferit șase pase decisive în 35 de partide jucate în tricoul lui Real Madrid în acest sezon.

200.000 de milioane de euro este cota starului francez, conform site-ului de specialitate Transferarkt.com.