Reacție categorică după ce Mbappe a fost lăsat din nou pe bancă: ”Acum sperăm la asta”

Echipa pregătită de Alvaro Arbeloa se află pe locul secund în clasament cu 69 de puncte. În 29 de etape, galacticii au bifat 22 de victorii, la care s-au adăugat trei rezultate de egalitate și patru înfrângeri.

În ultima etapă, Real Madrid a învins-o pe Atletico Madrid cu 3-2. Duelul a avut loc pe ”Santiago Bernabeu”

Kylian Mbappe nu a mai fost titular de pe 21 februarie la Real Madrid. A jucat 90 de minute cu Osasuna, apoi s-a accidentat la genunchi și a revenit la meciul cu Manchester City din Champions League, când a consemnat 22 de minute.

Împotriva lui Atletico, Arbeloa l-a introdus tot în actul secund pe Mbappe, care a jucat de data asta jumătate de oră.

La conferința de presă, antrenorul de pe ”Santiago Bernabeu” a explicat că nu a vrut să riște cu Mbappe după accidentarea fotbalistului la genunchi și a evidențiat că-l așteaptă 100% apt după pauza internațională.

”Mbappe, pe bancă? Kylian a fost out trei săptămâni. Asta am decis, mai bine nu riscăm. Acum să sperăm că va juca mai multe minute la naționala Franței și să revină 100%”, a spus Mbappe.