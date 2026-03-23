Echipa antrenată de Alvaro Arbeloa s-a impus cu 3-2 în derby-ul cu Atletico Madrid din La Liga și s-a apropiat din nou la patru „lungimi” de liderul Barcelona.

Real Madrid are 69 de puncte după 29 de etape jucat în acest sezon în Spania și a ajuns la cinic victorii consecutive în toate competițiile.

Veste excelentă pentru Real Madrid: revenire de senzație

„Los Blancos” au avut probleme mari cu accidentările în acest sezon, iar ultimii doi jucători cheie reveniți pe teren au fost Jude Bellingham și Kylian Mbappe.

Rodrygo, Mendy, Ceballos, Courtois și Militao au fost jucătorii indisponibili ai lui Real Madrid la meciul cu rivala Atletico.

După victoria de pe „Santiago Bernabeu”, Alvaro Arbeloa a anunțat că se va putea baza pe Eder Militao după pauza internațională, iar brazilianul ar urma să fie în lotul lui Real Madrid pentru meciul cu Mallorca din întrecerea internă.

„Ne așteptăm ca Eder să fie disponibil pentru meciul cu Mallorca”, a declarat Alvaro Arbeloa, conform lui Fabrizio Romano.