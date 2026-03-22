Spectacol total în Real Madrid - Atletico 3-2

Prima repriză s-a încheiat cu scorul de 0-1, în urma reușitei semnate de Lookman în minutul 33. Real Madrid a dominat prima parte a jocului atât la posesie, cât și la ocazii, însă elevii lui Diego Simeone au fost mai eficienți.

Alvaro Arbeloa a găsit soluția la pauză însă. Vinicius a egalat în minutul 52 din penalty, iar Valverde a speculat trei minute mai târziu o greșeală majoră în defensiva oaspeților (2-1).

Molina a egalat la 2, în minutul 66, cu o torpilă de toată frumusețea din afară careului. Zece minute mai târziu, Vinicius a replicat cu o execuție elegantă de la marginea careului și a stabilit scorul final al partidei.

Suspansul a fost menținut însă până la capăt. Federico Valverde a încasat cartonașul roșu direct pentru fault în minutul 77. Alvarez ar fi putut marca și el un eurogol de 3-3, în minutul 81, însă de data aceasta Lunin a fost salvat de bară.

În urma rezultatului înregistrat în derby-ul Madridului, primele patru poziții din La Liga arată astfel: Barcelona - 73 de puncte, Real Madrid - 69, Villarreal - 58 și Ateltico - 57.

Echipele utilizate în derby-ul Madridului