Formația dirijată de Alvaro Arbeloa e la patru lungimi în spatele liderului FC Barcelona. După 27 de etape, echipa de pe ”Santiago Bernabeu” a bifat 20 de victorii, la care s-au adăugat trei rezultate de egalitate și patru înfrângeri.

Dream team pe ”Bernabeu”. Transferul de cinci stele pe care vrea să-l facă Real Madrid: ”Să joace lângă Mbappe”

Conform Transfer News Live, care citează publicația franceză L'Equipe, Real Madrid vrea să-l aducă pe Erling Haaland pe ”Bernabeu” ca să joace alături de Kylian Mbappe.

Sursa citată a explicat că Haaland ar pleca de la Manchester City doar dacă și Pep Guardiola ar părăsit proiectul de pe ”Etihad”. Spaniolul este cel care l-a adus pe norvegian în Anglia.

”Real Madrid încă visează să îl transfere pe atacantul lui Manchester City, Erling Haaland, pentru a juca alături de Kylian Mbappe.

Există sentimentul că Haaland ar putea lua în considerare plecarea de pe Etihad atunci când perioada lui Pep Guardiola la club va ajunge la final.

Dacă și când acest lucru se va întâmpla, Real Madrid vrea să fie în fruntea listei pentru a-l transfera”, a scris Transfer News Live.

Ce urmează pentru Real Madrid

Pentru galactici urmează meciul cu Elche din etapa 28 de sâmbătă seară, ora 22:00. Ulterior, Real Madrid va merge în Anglia pentru returul optimilor UEFA Champions League contra lui Manchester City (marți, 22:00).