Liverpool se află în prim-plan în cursa pentru semnătura lui Eduardo Camavinga. Mijlocașul central francez și-ar dori să evolueze pentru un club de Champions League, dacă va pleca de pe Santiago Bernabeu.

În același timp, Manchester United și Chelsea i-au anunțat de interesul lor pe reprezentanții jucătorului, informează Transfer News Live, citând TEAMtalk.

Suma de transfer pentru Eduardo Camavinga, potrivit surselor citate, se ridică la 70 de milioane de lire sterline, echivalentul a peste 81 de milioane de euro.

Camavinga, printre jucătorii de vânzare de la Real Madrid

Real Madrid s-a hotărât să ia în considerare oferte pentru Eduardo Camavinga (23 de ani) în perioada de transferuri din vara anului curent.

Președintele Florentino Perez și subordonații săi urmăresc astfel să obțină fonduri suplimentare pentru perioada de mercato din vara următoare.

Istoricul lui Camavinga la Real Madrid

Eduardo Camavinga a fost transferat de Real Madrid, în august 2021, de la Stade Rennais pentru suma de 31 de milioane de euro.

Francezul a jucat de atunci în 213 de meciuri oficiale, în care a marcat doar șase goluri și a oferit numai 11 pase decisive.

Eduardo Camavinga a câștigat alături de Real Madrid 11 trofee majore, dintre care două Ligi ale Campionilor (2022 și 2024) și două La Liga în aceiași ani.