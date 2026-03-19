Francezul Kylian Mbappe, atacantul-vedetă al echipei Real Madrid, este liderul clasamentului golgheterilor UEFA Champions League după încheierea fazei optimilor de finală, cu un total de 13 goluri.

Mbappe, care nu a evoluat în dubla cu Manchester City, din cauza unor probleme medicale, îi devansează pe englezii Harry Kane (Bayern Munchen) şi Anthony Gordon (Newcastle United), ambii cu câte 10 reuşite.

Urmează duelul Kylian Mbappe - Harry Kane în sferturi

Echipele lui Kylian Mbappe şi Harry Kane se vor înfrunta în sferturile de finală, în timp ce Newcastle, formaţia lui Anthony Gordon, a fost eliminată din cea mai importantă competiţie continentală intercluburi.

Pe poziţia a treia în ierarhia marcatorilor se află argentinianul Julian Alvarez (Atletico Madrid) şi norvegianul Erling Haaland (Manchester City).

Erling Haaland este OUT din competiție

Mbappe se află pe locul al şaselea în clasamentul istoric al golgheterilor Ligii Campionilor, cu 68 de goluri, la doar două lungimi de fostul căpitan al lui Real Madrid, Raul Gonzalez (locul 5), în timp ce Haaland, care a marcat miercuri pe Etihad Stadium în returul cu Real Madrid (1-2), se află pe poziţia a şaptea, cu 57 de goluri, însă îşi va putea îmbunătăţi acest număr abia în sezonul viitor, în condiţiile în care "cetăţenii" au părăsit competiţia.

Harry Kane, autorul unei duble pentru Bayern Munchen în meciul cu Atalanta (4-0), şi Mohamed Salah, atacantul egiptean al echipei FC Liverpool, care a marcat în meciul cu Galatasaray (4-0), au atins la rândul lor borna de 50 de goluri în Champions League.

Clasamentul golgheterilor Champions League ediţia 2025-2026

13 goluri: Kylian Mbappe (Real Madrid)

10 goluri: Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern Munchen)

8 goluri: Julian Alvarez (Atletico Madrid), Haaland (Manchester City)

7 goluri: Kvaraţhelia (Paris Saint-Germain), Osimhen (Galatasaray)

6 goluri: Leandro Andrade (Qarabag), Harvey Barnes (Newcastle), Hauge (Bodo/Glimt), Ishak (Lech Poznan), Fermin Lopez (FC Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Barnabas Varga (Ferencvaros), Vitinha (PSG), Waarst Hoegh (Bodo/Glimt)

5 goluri: Folarin Balogun (AS Monaco), Camilo Duran (Qarabag), Guruzeta (Athletic Bilbao), Luis Javier Suarez (Sporting Lisabona), Rashford (FC Barcelona), Alexander Soerloth (Atletico Madrid), Szoboszlai (Liverpool), Vinicius Junior (Real Madrid), Yamal (FC Barcelona).

Clasamentul all-time al golgheterilor Champions League (fără preliminarii)

140 goluri: Cristiano Ronaldo (Portugalia/Manchester United, Real Madrid, Juventus)

129 goluri: Lionel Messi (Argentina/FC Barcelona, Paris Saint-Germain)

107 goluri: Robert Lewandowski (Polonia/Borussia Dortmund, Bayern Munchen, FC Barcelona)

90 goluri: Karim Benzema (Franţa/Lyon, Real Madrid)

71 goluri: Raul Gonzalez (Spania/Real Madrid, Schalke)

68 goluri: Kylian Mbappe (Franţa/AS Monaco, PSG, Real Madrid)

57 goluri: Erling Haaland (Norvegia/RB Salzburg, Borussia Dortmund, Manchester City)

57 goluri: Thomas Muller (Germania/Bayern Munchen)

56 goluri: Ruud van Nistelrooy (Olanda/PSV Eindhoven, Manchester United, Real Madrid)

50 goluri: Mohamed Salah (Egipt/FC Basel, AS Roma, Liverpool)

50 goluri: Harry Kane (Tottenham Hotspur, Bayern Munchen)

50 goluri: Thierry Henry (Franţa/Monaco, Arsenal, FC Barcelona)

48 goluri: Zlatan Ibrahimovic (Suedia/Ajax, Juventus, Inter Milano, FC Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United)

48 goluri: Andrei Şevcenko (Ucraina/Dinamo Kiev, AC Milan, Chelsea)

46 goluri: Filippo Inzaghi (Italia/Juventus, AC Milan)

... Agerpres