Koeman, revolta la adresa UEFA: "Nu fac nimic! Cel mai important lucru pentru ei sunt banii!" Ce a spus despre Super Liga

Ronald Koeman si-a exprimat nemultumirea fata de decizile luate de UEFA din ultima perioada.

Antrenorul Barcelonei, Ronald Koeman a vorbit la conferinta de presa dinaintea partidei de joi seara impotriva lui Getafe despre UEFA si Super Liga. Olandezul a izbuncit, dupa ce in ultima perioada toti jucatori si managerii au fost foarte presatii de decizile luate de conducerile cluburilor de a crea o noua competitie europeana. Singurele echipe de pana acum care nu si-au anuntat retragerea din Super Liga Europeana sunt Real Madrid si Barcelona.

Koeman si-a manifestat dezgustul fata de UEFA si interesul lor asupra banilor. Antrenorul catalanilor sustine ca jucatori de fotbal au fost dati la o parte si ca nimeni nu le-a cerut parerea inainte de a lua o decizie intr-un for european.

"Este incredibil cate meciuri trebuie sa joace jucatorii in ultimii ani in toate competitiile. Toata lumea vorbeste despre Super Liga sau despre noul Champions League sau o metoda diferita de a juca in competitile europene. UEFA vorbeste foarte mult, dar nu face nimic si nu asculta oameni de fotbal, jucatorii si managerii despre numarul de meciuri pe care echipele de club trebuie sa il joace. Cel mai important lucru pentru ei sunt banii. E normal sa te gandesti la viitorul fotbalului, dar mai intai sa se gandeasca la protejarea jucatorilor", a rabufnit Ronald Koeman la conferinta de presa dinaintea partidei cu Getafe.