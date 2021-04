Aguero, la un pas sa semneze! Barcelona l-ar fi convins sa vina alaturi de Messi. E semnul clar ca ramane si Leo?

Kun Aguero s-ar decis in privinta viitorului sau, scrie presa iberica.

Dupa ce a anuntat ca nu isi va prelungi contractul cu Manchester City, Aguero este foarte aproape sa semneze cu Barcelona. Clubul catalan i-ar fi oferit un contract, acceptat verbal de Aguero, iar in prezent avocatii argentinianului verifica ultimele detalii inaintea semnarii.

Aguero a jucat 10 ani pentru Manchester City, perioada in care a prins 385 de meciuri si a marcat de 257 de ori.

Daca transferul lui se va realiza, este aproape sigur ca si Leo Messi va ramane la Barcelona, desi in urma cu un an era hotarat sa plece. Messi ar fi legat venirea lui Aguero de ramanerea sa pe Camp Nou. Pe langa Aguero, si Eric Garcia ar putea face pasul de la City la Barcelona in aceasta vara.

Según avanza @Laporteriabtv el fichaje de el Kun Aguero por el Barcelona sería inminente . Sus abogados ya habrían recibido un borrador del contrato — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) April 19, 2021