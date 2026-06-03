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Christoph Baumgartner, unul dintre cei mai buni fotbalişti ai Austriei, va rata Cupa Mondială din 2026, care va începe pe 11 iunie. Motivul? O accidentare la coapsa dreaptă, confirmată de un RMN efectuat marţi dimineaţă.

"Acest lucru a fost confirmat de RMN-ul efectuat astăzi (n.r. - marţi). Jucătorul în vârstă de 26 de ani suferă de o leziune musculară la coapsa dreaptă", a anunţat marţi selecţia austriacă pe reţelele sale de socializare.

O lovitură dură pentru echipa antrenată de Ralf Rangnick, deoarece Baumgartner este unul dintre liderii ofensivi ai Austriei, cu care are 58 de selecţii şi 19 goluri, şi vine după un sezon foarte bun cu Leipzig (37 de meciuri, 17 goluri).

Absent deja la meciul amical împotriva Tunisiei (1-0), luni seara, el va rata astfel întreaga Cupă Mondială, inclusiv cele trei meciuri din grupa J împotriva Iordaniei (17 iunie, ora 7:00), Argentinei (22 iunie, ora 20:00) şi Algeriei (28 iunie, ora 5:00).

Raul Florucz, posibil înlocuitor pentru Christoph Baumgartner

Pe locul rămas acum liber din lotul Austriei ar putea ajunge atacantul român Raul Florucz (care va împlini peste câteva zile 25 de ani), acum la Union Saint-Gilloise, vicecampioana Belgiei și deținătoarea Cupei.

Florucz are 34 de meciuri jucate la Union Saint-Gilloise în acest sezon în toate competițiile (inclusiv Champions League), cu 8 goluri și 4 pase decisive, iar pentru naționala de seniori a Austriei a bifat până acum 3 selecții (ultima chiar împotriva României), fără gol.

Înlocuitorul lui Baumgartner va fi anunțat cel mai probabil mâine, dar Kicker scrie că pe listă se află, cu șanse mai mari, jucători ca Thierno Ballo, Marco Grüll, Sascha Horvath, Dejan Ljubicic, Matthias Seidl sau Nikolaus Wurmbrand, care stau în ”stand-by”.