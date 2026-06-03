Turneul final din această vară se anunță a fi cu adevărat spectaculos, cu naționale calificate în premieră la o ediție de Cupă Mondială, dar și cu reveniri de senzație după o lungi perioade de așteptare, cum este cazul Turciei, care participă la cea mai importantă competiție din fotbal pentru a treia oară în istorie.

În plus, Mondialul găzduit de SUA, Mexic și Canada ar urma să ”inaugureze” și noul format, cu 48 de echipe și 104 meciuri. Vor exista 12 grupe, iar primele două din fiecare se vor califica în fazele eliminatorii, urmând ca cele mai bune opt locuri trei să obțină și ele ”bilete” pentru șaisprezecimi.

În această perioadă, toate naționalele calificate la turneul final și-au anunțat loturile finale, dar și echipamentele cu care se vor prezenta la CM 2026. Majoritatea arată cu adevărat spectaculos și au stârnit reacții pozitive din partea fanilor, iar câteva publicații din străinătate au alcătuit chiar topuri cu acestea.

Cum arată grupele de la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada:

Grupa A: Mexic, Coreea de Sud, Africa de Sud, Cehia

Mexic, Coreea de Sud, Africa de Sud, Cehia Grupa B: Canada, Elveția, Qatar, Bosnia

Canada, Elveția, Qatar, Bosnia Grupa C: Brazilia, Maroc, Scoția, Haiti

Brazilia, Maroc, Scoția, Haiti Grupa D: Statele Unite ale Americii, Australia, Paraguay, Turcia

Statele Unite ale Americii, Australia, Paraguay, Turcia Grupa E: Germania, Ecuador, Coasta de Fildeș, Curacao

Germania, Ecuador, Coasta de Fildeș, Curacao Grupa F: Olanda, Japonia, Tunisia, Suedia

Olanda, Japonia, Tunisia, Suedia Grupa G: Belgia, Iran, Egipt, Noua Zeelandă

Belgia, Iran, Egipt, Noua Zeelandă Grupa H: Spania, Uruguay, Arabia Saudită, Insulele Capului Verde

Spania, Uruguay, Arabia Saudită, Insulele Capului Verde Grupa I: Franța, Senegal, Norvegia, Irak

Franța, Senegal, Norvegia, Irak Grupa J: Argentina, Austria, Algeria, Iordania

Argentina, Austria, Algeria, Iordania Grupa K: Portugalia, Columbia, Uzbekistan, Congo

Portugalia, Columbia, Uzbekistan, Congo Grupa L: Anglia, Croația, Panama, Ghana

Programul Grupei A: