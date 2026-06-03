GALERIE FOTO Cupa Mondială 2026 | Echipamentele care au făcut valuri pe internet

Cupa Mondială 2026 | Echipamentele care au făcut valuri pe internet CM 2026
SPORT.RO
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Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie 2026.

TAGS:
echipamente cupa mondialăCupa Mondiala 2026CM 2026
Din articol

Turneul final din această vară se anunță a fi cu adevărat spectaculos, cu naționale calificate în premieră la o ediție de Cupă Mondială, dar și cu reveniri de senzație după o lungi perioade de așteptare, cum este cazul Turciei, care participă la cea mai importantă competiție din fotbal pentru a treia oară în istorie.

În plus, Mondialul găzduit de SUA, Mexic și Canada ar urma să ”inaugureze” și noul format, cu 48 de echipe și 104 meciuri. Vor exista 12 grupe, iar primele două din fiecare se vor califica în fazele eliminatorii, urmând ca cele mai bune opt locuri trei să obțină și ele ”bilete” pentru șaisprezecimi.

În această perioadă, toate naționalele calificate la turneul final și-au anunțat loturile finale, dar și echipamentele cu care se vor prezenta la CM 2026. Majoritatea arată cu adevărat spectaculos și au stârnit reacții pozitive din partea fanilor, iar câteva publicații din străinătate au alcătuit chiar topuri cu acestea.

Cum arată grupele de la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada:

  • Grupa A: Mexic, Coreea de Sud, Africa de Sud, Cehia
  • Grupa B: Canada, Elveția, Qatar, Bosnia
  • Grupa C: Brazilia, Maroc, Scoția, Haiti
  • Grupa D: Statele Unite ale Americii, Australia, Paraguay, Turcia
  • Grupa E: Germania, Ecuador, Coasta de Fildeș, Curacao
  • Grupa F: Olanda, Japonia, Tunisia, Suedia
  • Grupa G: Belgia, Iran, Egipt, Noua Zeelandă
  • Grupa H: Spania, Uruguay, Arabia Saudită, Insulele Capului Verde
  • Grupa I: Franța, Senegal, Norvegia, Irak
  • Grupa J: Argentina, Austria, Algeria, Iordania
  • Grupa K: Portugalia, Columbia, Uzbekistan, Congo
  • Grupa L: Anglia, Croația, Panama, Ghana

Programul Grupei A:

  • Mexic - Africa de Sud, 11 iunie, 22:00
  • Coreea de Sud - Cehia, 12 iunie, 05:00
  • Cehia - Africa de Sud, 18 iunie, 19:00
  • Mexic - Coreea de Sud, 19 iunie, 04:00
  • Cehia - Mexic, 25 iunie, 04:00
  • Africa de Sud - Coreea de Sud, 24 iunie, 04:00
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Programul Grupei B: 

  • Canada - Bosnia, 12 iunie, 22:00 
  • Qatar - Elveția, 13 iunie, 22:00 
  • Elveția - Bosnia, 13 iunie, 22:00 
  • Canada - Qatar, 19 iunie, 01:00
  • Elveția - Canada, 24 iunie, 22:00
  • Bosnia - Qatar, 24 iunie, 22:00 
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Programul Grupei C: 

  • Brazilia - Maroc, 14 iunie, 01:00
  • Haiti - Scoția, 14 iunie, 04:00 
  • Scoția - Maroc, 20 iunie, 01:00 
  • Brazilia - Haiti, 20 iunie, 04:00 
  • Scoția - Brazilia, 25 iunie, 01:00 
  • Maroc - Haiti, 25 iunie, 01:00 
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Programul Grupei D:

  • SUA - Paraguay, 13 iunie, 04:00
  • Australia - Turcia, 13 iunie, 07:00
  • Turcia - Paraguay, 19 iunie, 07:00
  • SUA - Australia, 19 iunie, 22:00
  • Turcia - SUA, 26 iunie, 05:00
  • Paraguay - Australia, 26 iunie, 05:00 
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Programul Grupei E: 

  • Germania - Curacao, 14 iunie, 20:00
  • Coasta de Fildeș - Ecuador, 15 iunie, 02:00
  • Germania - Coasta de Fildeș, 20 iunie, 23:00
  • Ecuador - Curacao, 21 iunie, 03:00
  • Ecuador - Germania, 26 iunie, 01:00
  • Curacao - Coasta de Fildeș, 26 iunie, 01:00 
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Programul Grupei F:

  • Olanda - Japonia, 14 iunie, 23:00 
  • Suedia - Tunisia, 15 iunie, 05:00
  • Olanda - Suedia, 20 iunie, 20:00 
  • Tunisia - Japonia, 20 iunie, 07:00 
  • Japonia - Suedia, 26 iunie, 02:00 
  • Tunisia - Olanda, 25 iunie, 02:00 
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Programul Grupei G:

  • Belgia - Egipt, 15 iunie, 22:00
  • Iran - Noua Zeelandă, 16 iunie, 04:00 
  • Belgia - Iran, 21 iunie, 22:00 
  • Noua Zeelandă - Egipt, 22 iunie, 04:00 
  • Egipt - Iran, 27 iunie, 06:00
  • Noua Zeelandă - Belgia, 27 iunie, 06:00 
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Programul Grupei H:

  • Spania - Insulele Capului Verde, 15 iunie, 19:00
  • Arabia Saudită - Uruguay, 16 iunie, 01:00
  • Spania - Arabia Saudită, 21 iunie, 19:00
  • Uruguay - Insulele Capului Verde, 22 iunie, 01:00
  • Insulele Capului Verde - Arabia Saudită, 27 iunie, 03:00
  • Uruguay - Spania, 27 iunie, 03:00
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Programul Grupei I: 

  • Franța - Senegal, 16 iunie, 22:00
  • Irak - Norvegia, 17 iunie, 01:00
  • Franța - Irak, 23 iunie, 00:00 
  • Norvegia - Senegal, 23 iunie, 03:00
  • Norvegia - Franța, 26 iunie, 22:00 
  • Senegal - Irak, 26 iunie, 12:00 
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Programul Grupei J:

  • Argentina - Algeria, 17 iunie, 04:00 
  • Austria - Iordania, 16 iunie, 07:00 
  • Argentina - Austria, 22 iunie, 20:00
  • Iordania - Algeria, 23 iunie, 06:00 
  • Algeria - Austria, 28 iunie, 05:00 
  • Iordania - Argentina, 28 iunie, 05:00
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Programul Grupei K:

  • Portugalia - RD Congo, 17 iunie, 20:00
  • Uzbekistan - Columbia, 18 iunie, 05:00 
  • Portugalia - Uzbekistan, 23 iunie, 20:00 
  • Columbia - RD Congo, 24 iunie, 05:00 
  • Columbia - Portugalia, 28 iunie, 02:30 
  • RD Congo - Uzbekistan, 28 iunie, 02:30 
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Programul Grupei L:

  • Anglia - Croația, 17 iunie, 23:00
  • Ghana - Panama, 18 iunie, 02:00
  • Anglia - Ghana, 23 iunie, 23:00
  • Panama - Croația, 24 iunie, 02:00
  • Panama - Anglia, 28 iunie, 00:00 
  • Croația - Ghana, 28 iunie, 00:00
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Programul șaisprezecimilor:

  • 1E – 3A/B/C/D/F: 29 iunie
  • 1I – 3C/D/F/G/H: 30 iunie
  • 2A – 2B: 28 iunie
  • 1F – 2C: 29 iunie
  • 2K – 2L: 02 iulie
  • 1H – 2J: 02 iulie
  • 1D – 3B/E/F/I/J: 01 iulie
  • 1G – 3A/E/H/I/J: 01 iulie
  • 1C – 2F: 29 iunie
  • 2E – 2I: 30 iunie
  • 1A – 3C/E/F/H/I: 30 iunie
  • 1L – 3E/H/I/J/K: 01 iulie
  • 1J – 2H: 03 iulie
  • 2D – 2G: 03 iulie
  • 1B – 3E/F/G/I/J: 02 iulie
  • 1K – 3D/E/I/J/L: 03 iulie

Optimi de finală:

  • Învingătoare meci 1 – Învingătoare meci 2 16-imi: 04 iulie
  • Învingătoare meci 3 – Învingătoare meci 4 16-imi: 04 iulie
  • Învingătoare meci 5 – Învingătoare meci 6 16-imi: 06 iulie
  • Învingătoare meci 7 – Învingătoare meci 8 16-imi: 06 iulie
  • Învingătoare meci 9 – Învingătoare meci 10 16-imi: 05 iulie
  • Învingătoare meci 11 – Învingătoare meci 12 16-imi: 05 iulie
  • Învingătoare meci 13 – Învingătoare meci 14 16-imi: 07 iulie
  • Învingătoare meci 15 – Învingătoare meci 16 16-imi: 07 iulie

Sferturi de finală:

  • Învingătoare meci 1 – Învingătoare meci 2 optimi: 09 iulie
  • Învingătoare meci 3 – Învingătoare meci 4 optimi: 10 iulie
  • Învingătoare meci 5 – Învingătoare meci 6 optimi: 11 iulie
  • Învingătoare meci 7 – Învingătoare meci 8 optimi: 11 iulie

Semifinale:

  • Învingătoare meci 1 – Învingătoare meci 2 sferturi: 14 iulie
  • Învingătoare meci 3 – Învingătoare meci 4 sferturi: 15 iulie

Finala mică:

  • 18 iulie

Finala mare:

  • 19 iulie
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