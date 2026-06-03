După ce antrenorul Flavius Stoican (49 de ani) a plecat de la echipă, fosta campioană a României a anunțat și alte două despărțiri. Primul a fost Gabi Iancu, iar acum Jovan Markovic (25 de ani).

Atacantul transferat gratis de la Universitatea Craiova anul trecut a fost pus ”pe liber” după un singur sezon la Constanța. Prin intermediul unui comunicat oficial, Farul a anunțat despărețirea de comun acord.

Jovan Markovic, OUT de la Farul Constanța!

Cândva una dintre marile speranțe ale fotbalului oltean, Markovic a fost împrumutat, în ultimii ani, la mai multe echipe, printre care Academica Clinceni, Hermannstadt sau Oțelul Galați.

„Farul Constanța și Jovan Markovic au ajuns la un acord pentru întreruperea relațiilor contractuale.

Sosit la formația noastră în vara anului trecut, atacantul în vârstă de 25 de ani a evoluat în 20 de partide în toate competițiile pentru echipa noastră, în care a reușit 5 goluri și o pasă decisivă.

Mulțumim, Marko, și succes mai departe!”, a transmis Farul.

Jovan Markovic a bifat 24 de apariții pentru cei de la Farul Constanța în acest sezon, pentru care a marcat de șase ori în toate competițiile.

Farul a evitat retrogradarea după ce s-a impus la barajul de menținere/promovare contra Chindiei Târgoviște (3-3 în tur, 1-1 la retur, 4-2 d.l.d.). După antrenorul Flavius Stoican, constănțenii au anunțat despărțirea și de atacantul Gabi Iancu (32 de ani).