"Pirații" au invadat Spania! Cum arată străzile Mallorcăi, înaintea meciului cu Real Madrid

Fanii RCD Mallorca, cunoscuți sub numele de "Pirații", au ieșit în număr mare pe străzi pentru a-și susține echipa și pentru a aștepta venirea "galacticilor" de la Real Madrid. Atmosfera este incendiară, cu mii de suporteri cântând, scandând și purtând haine specifice pentru a-și arăta sprijinul pentru echipa lor.

Mallorca este într-o situație delicată în La Liga, ocupând locul 15 cu 31 de puncte, având o mică marjă de 6 puncte peste zona retrogradării, în care se află Cadiz.

Pe de altă parte, Real Madrid domină clasamentul La Liga, fiind pe primul loc cu 75 de puncte. Echipa a obținut trei victorii consecutive, înfruntându-i pe Celta Vigo (4-0), Osasuna (4-2) și Athletic Bilbao (2-0). Barcelona urmează pe locul doi, cu 67 de puncte, în timp ce Cadiz se află pe locul trei, cu 65 de puncte.

The Mallorca fans are in good spirits as they welcome both Mallorca and Real Madrid’s team buses. ????????‍☠️pic.twitter.com/ikJia2idDg