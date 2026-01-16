Recent, au apărut informații potrivit cărora Jurgen Klopp (57 de ani) ar fi marele vis al lui Florentino Perez pentru postul de antrenor al lui Real Madrid. Antrenorul german care a scris istorie la Liverpool este liber de contract de un an și jumătate, invocând ”nevoia de o pauză” atunci când a plecat de pe Anfield.



Jurgen Klopp pune o singură condiție pentru a prelua Real Madrid



Klopp nu stă departe de fotbal. A acceptat postul de consilier al echipelor patronate de gigantul austriac RedBull, dar ar cocheta cu ideea de a prelua Real Madrid. De altfel, ar fi singurul club pentru care antrenorul ar fi gata să revină în fotbal, pe lângă naționala Germaniei.



Potrivit informațiilor din Spania, publicate de teamtalk.com, fostul antrenor al lui Liverpool ar pune o singură condiție pentru a semna cu Real Madrid: vrea ca clubul să renunțe la Vinicius Junior (25 de ani), brazilianul care a fost într-un conflict și cu fostul antrenor, Xabi Alonso.



Rămâne de văzut ce decizie va lua Real Madrid, în contextul în care au apărut informații potrivit cărora s-ar încerca și o prelungire de contract în cazul lui Vini, având în vedere că Alonso nu mai este antrenorul echipei.



În 28 de partide disputate în toate competițiile, Vinicius a marcat de șase ori în acest sezon, reușind să bifeze și opt pase decisive. Contractul său ar expira peste un an și jumătate, potrivit Transfermarkt.



Jurgen Klopp, nouă ani la Liverpool cu un titlu și un trofeu UEFA Champions League



”Mandatul” lui Klopp la Liverpool a durat nouă ani, timp în care acesta a strâns 489 de meciuri, reușind să câștige toate trofeele puse în joc cu gruparea de pe Anfield.



Jurgen Klopp este unul dintre cei mai titrați antrenori ai generației sale. A pregătit echipe precum Mainz, Borussia Dortmund și Liverpool, având un palmares impresionant. În carieră, a câștigat 13 trofee, printre care UEFA Champions League (2019, cu Liverpool), titlul Premier League (2020, cu Liverpool) și două titluri de campion în Bundesliga (2011, 2012, cu Dortmund).

