Prima echipă care l-a refuzat pe Alvaro Arbeloa după plecarea de la Real Madrid

După despărțirea de Real Madrid, Alvaro Arbeloa a fost propus pe piața antrenorilor din Europa, însă nu toate cluburile au fost convinse de profilul său.

Bayer Leverkusen a spus „nu” din start

Potrivit informațiilor din presa germană, prima echipă care a refuzat varianta Arbeloa a fost Bayer Leverkusen.

Clubul din Bundesliga ar fi analizat profilul fostului fundaș al lui Real Madrid, însă a decis că nu este suficient de pregătit pentru a prelua o echipă aflată în lupta pentru obiective importante, mai ales după un sezon încheiat pe locul 6, scrie Bild.