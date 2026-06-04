Prima echipă care l-a refuzat pe Alvaro Arbeloa după plecarea de la Real Madrid

După despărțirea de Real Madrid, Alvaro Arbeloa a fost propus pe piața antrenorilor din Europa, însă nu toate cluburile au fost convinse de profilul său.
Bayer Leverkusen a spus „nu” din start
Potrivit informațiilor din presa germană, prima echipă care a refuzat varianta Arbeloa a fost Bayer Leverkusen.
Clubul din Bundesliga ar fi analizat profilul fostului fundaș al lui Real Madrid, însă a decis că nu este suficient de pregătit pentru a prelua o echipă aflată în lupta pentru obiective importante, mai ales după un sezon încheiat pe locul 6, scrie Bild.
Arbeloa nu a fost încă instalat oficial într-un nou proiect, după experiența sa de la Real Madrid, unde a condus echipa în 28 de meciuri, cu un bilanț de 18 victorii, 2 remize și 8 înfrângeri.
Real Madrid a terminat sezonul în La Liga pe locul secund, cu 86 de puncte obținute după 38 de etape, la opt puncte distanță de rivalii FC Barcelona, catalanii câștigând matematic titlul cu patru etape înainte de final.
Trupa de pe „Bernabeu” a bifat 27 de victorii, cinci remize și șase înfrângeri, cu un golaveraj de +42 (77 de goluri înscrise și doar 35 primite, cea mai bună defensivă din campionat).