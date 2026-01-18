Jose Mourinho (62 de ani) a clarificat definitiv situația privind revenirea sa la Real Madrid. „The Special One” a abordat subiectul în stilul care l-a consacrat, ironic și acid, interpretat de multă lume ca fiind arogant.

Jose Mourinho, replică marcă înregistrată despre întoarcerea la Real Madrid

Tehnicianul portughez al Benficăi Lisabona a transmis public că nu se poate conta pe el pentru „telenovele”, fiindcă nu se uită la ele.

„Nu vă bazați pe mine pentru telenovele. Există telenovele bune, dar sunt foarte lungi. Pierzi unul sau două episoade și apoi pierzi șirul. Nu vă bazați pe mine, pentru că nu mă uit la telenovele”, a declarat Jose Mourinho, conform Mundo Deportivo.

Mourinho, unul dintre antrenorii care au scris istorie pe Santiago Bernabeu

Numele lui Jose Mourinho a fost vehiculat printre variantele de antrenori pentru Real Madrid, în condițiile în care Alvaro Arbeloa este perceput în momentul de față mai mult ca un interimar după plecarea lui Xabi Alonso.

„The Special One” i-a mai pregătit pe „Los Blancos” între 01.07.2010 și 30.06.2013. În plină perioadă de glorie a Barcelonei lui Lionel Messi, Mourinho și-a trecut în palmares La Liga (2011-2012), Cupa Regelui (2010-2011) și Supercupa Spaniei (2012-2013).