Xabi Alonso a fost înlocuit cu Alvaro Arbeloa după înfrângerea din El Clasico, dar schimbarea nu a funcționat, iar madrilenii au fost învinși și în Cupa Spaniei de Albacete, scor 2-3, după o dublă a lui Jefte Betancor.

Florentino Perez nu exclude ca Jurgen Klopp să fie numit la Real Madrid

Din acest motiv, se vorbește deja despre noi schimbări la Real Madrid. În cazul în care Arbeloa nu va confirma, Florentino Perez are deja un nume în minte care să îi ia locul antrenorului promovat de la Real Madrid Castilla.

Presa internațională susține că Jurgen Klopp ar fi prima opțiune a lui Real Madrid în cazul unei noi schimbări pe banca tehnică. Celebrul jurnalist Matteo Moretto susține că Florentino Perez nu exclude o încercare de a-l aduce la echipă pe fostul antrenor al lui Liverpool, însă, înainte de toate, legendarul președinte de la Real Madrid vrea să se convingă că Alvaro Arbeloa nu poate redresa echipa.

De altfel, Moretto susține că Real Madrid plănuiește să facă două transferuri importante în vară. Spaniolii vor să cumpere un fundaș central și un mijlocaș.

”Mi se spune că Real Madrid nu are planuri să facă transferuri în această fereastră de iarnă. Florentino Perez vrea să evalueze munca lui Arbeloa, iar Real Madrid lucrează deja la aducerea unui fundaș central și a unui mijlocaș. Cred că ne așteaptă un mercato de vară interesant.

Știu că există un antrenor foarte apreciat de Florentino pentru caracterul și leadershipul pe care le transmite, și anume Jurgen Klopp, însă înainte de a lansa o astfel de bombă trebuie așteptată munca lui Arbeloa, deoarece Florentino îl apreciază mult”, a spus jurnalistul Matteo Moretto, conform Marca.

Jurgen Klopp pune o singură condiție pentru a prelua Real Madrid



Jurgen Klopp acceptat postul de consilier al echipelor patronate de gigantul austriac RedBull, dar ar cocheta cu ideea de a prelua Real Madrid. De altfel, ar fi singurul club pentru care antrenorul ar fi gata să revină în fotbal, pe lângă naționala Germaniei.



Potrivit informațiilor din Spania, publicate de teamtalk.com, fostul antrenor al lui Liverpool ar pune o singură condiție pentru a semna cu Real Madrid: vrea ca clubul să renunțe la Vinicius Junior (25 de ani), brazilianul care a fost într-un conflict și cu fostul antrenor, Xabi Alonso.

