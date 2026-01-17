Deși fostul fundaș a transmis public că toți fotbaliștii vor primi șanse egale de a se impune în primul 11, presa din Spania susține că acest lucru nu se aplică și în cazul lui Dani Ceballos (29 de ani).



Dani Ceballos, gata să plece de la Real Madrid



Potrivit cotidianului AS, mijlocașul spaniol nu reprezintă o opțiune serioasă pentru centrul terenului în mandatul lui Alvaro Arbeloa.



În compartimentul median, Real Madrid se bazează pe jucători precum Aurelien Tchouameni (25 de ani), Eduardo Camavinga (23 de ani), Arda Guler (20 de ani) și Fede Valverde (27 de ani). În plus, Arbeloa ia în calcul promovarea unor mijlocași din academie până la finalul sezonului.



Dani Ceballos a evoluat în 17 meciuri oficiale în acest sezon, fiind integralist în jumătate dintre etapele disputate de Real Madrid în La Liga. Cu toate acestea, mijlocașul nu a contribuit la niciunul dintre golurile înscrie de "Los Blancos" în actuala stagiune.



Deși mai are contract până în vara anului 2027, surse din Capitală susțin că Real Madrid este dispusă să-l cedeze fără mari dificultăți în perioada de mercato estivală.



Traseul lui Dani Ceballos



Format de Real Betis, Dani Ceballos a ajuns pe "Santiago Bernabeu" în 2017, pentru suma de 17 milioane de euro.



Între 2019 și 2021, mijlocașul a fost împrumutat la Arsenal, unde a adunat 77 de meciuri și a marcat două goluri. Din 2021, acesta a revenit la Real Madrid.



Per total, Ceballos a strâns 209 meciuri pentru „Los Blancos”, cu șapte goluri și 16 pase decisive în cont.



În vara trecută, Olympique Marseille a fost foarte aproape de a-l transfera, însă mutarea a picat în ultimul moment.

