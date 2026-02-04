Fostul jucător la FCSB, pentru care a jucat inclusiv în meciuri oficiale la prima echipă, atacantul Vlad Tudor (22 de ani), fiul fostului arbitru Alexandru Tudor, a semnat astăzi cu o nouă echipă.

Tudor junior va juca în returul sezonului 2025-2026 pentru Gloria Băneasa, echipă din județul Constanța care evoluează în Liga 3. Mai exact, locul 7 din Seria 3, serie în care se mai află FCSB 2 sau Dinamo 2.

Vlad Tudor, două meciuri la prima echipă a lui FCSB

Atacantul s-a despărțit în vară de FCSB, după ce clubul lui Gigi Becali l-a împrumutat la Cetatea Turnu Măgurele și ARO Câmpulugn Muscel.

Anterior, Vlad Tudor bifase două prezențe oficiale pentru prima echipă a campioanei, ambele în Cupa României, faza grupelor, în 2022: un 0-0 cu Oțelul Galați (meciul de debut) și un 2-0 cu FC Botoșani în care a și fost titular în ofensivă.

Cum l-a transferat Becali pe fiul lui Alexandru Tudor: ”Nu-i știu valoarea, știu rugăciunea lui taică-su!”

Alexandru Tudor este acum unul dintre colaboratorii cei mai apropiați ai patronului Gigi Becali, care a explicat la emisiunea ”Ora exactă în sport” de la PRO ARENA cum l-a transferat pe tânărul fotbalist.

”Eu i-am spus să-l aducă. Tudor e cel mai apropiat prieten al meu dintre toți, poate chiar și mai apropiat decât MM. E frate cu mine!

I-am zis: 'Copilul tău trebuie să fie aici cu noi. Ești fratele meu și n-am grijă de copilul tău, stă la Pitești? Adu copilul aici și să ne rugăm să fie copilul tare, să ajungă fotbalist mare, să luăm bani mulți'.

Am încredere că va fi. Valoarea lui nu o cunosc, dar cunosc rugăciunea lui taică-su”, a recunoscut Gigi Becali la PRO ARENA.