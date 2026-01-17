Real Madrid a învins sâmbătă, cu 2-0, pe teren propriu, pe Levante, într-un meci din etapa a 20-a din La Liga şi s-a apropiat la un punct de liderul FC Barcelona, care va juca duminică împotriva lui Real Sociedad.

Kylian Mbappe (58 - din penalty) şi Raul Asencio (65) au marcat pentru madrileni care ocupă locul secund în clasament.

Levante este pe penultimul loc, 19, cu 14 puncte.

