Real Madrid a învins sâmbătă, cu 2-0, pe teren propriu, pe Levante, într-un meci din etapa a 20-a din La Liga şi s-a apropiat la un punct de liderul FC Barcelona, care va juca duminică împotriva lui Real Sociedad.
Kylian Mbappe (58 - din penalty) şi Raul Asencio (65) au marcat pentru madrileni care ocupă locul secund în clasament.
Levante este pe penultimul loc, 19, cu 14 puncte.
Clasamentul din La Liga
Vineri seara, în prologul etapei, Girona a învins în deplasare pe Espanyol Barcelona cu 2-0.
Golurile i-au aparţinut ucraineanului Vladislav Vanat şi au fost marcate din penalty, în minutele 45+3 si 90+3. Cu 24 de puncte, Girona este momentan pe locul 9, în timp ce Espanyol e pe 5, cu 34 de puncte.
Runda continuă cu partidele de sâmbătă seara, duminică şi luni, programând şi confruntarea basco-catalană dintre Real Sociedad şi FC Barcelona.