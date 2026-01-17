VIDEO Arde La Liga: Real Madrid s-a apropiat la un singur punct de liderul Barcelona! Kylian Mbappe, la datorie

Arde La Liga: Real Madrid s-a apropiat la un singur punct de liderul Barcelona! Kylian Mbappe, la datorie La Liga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Victorie facilă pentru madrileni în La Liga.

TAGS:
Real Madridfc barcelonakylian mbappeVladislav VanatGirona
Din articol

Real Madrid a învins sâmbătă, cu 2-0, pe teren propriu, pe Levante, într-un meci din etapa a 20-a din La Liga şi s-a apropiat la un punct de liderul FC Barcelona, care va juca duminică împotriva lui Real Sociedad.

Kylian Mbappe (58 - din penalty) şi Raul Asencio (65) au marcat pentru madrileni care ocupă locul secund în clasament. 

Levante este pe penultimul loc, 19, cu 14 puncte.

Clasamentul din La Liga

Vineri seara, în prologul etapei, Girona a învins în deplasare pe Espanyol Barcelona cu 2-0. 

Golurile i-au aparţinut ucraineanului Vladislav Vanat şi au fost marcate din penalty, în minutele 45+3 si 90+3. Cu 24 de puncte, Girona este momentan pe locul 9, în timp ce Espanyol e pe 5, cu 34 de puncte.

Runda continuă cu partidele de sâmbătă seara, duminică şi luni, programând şi confruntarea basco-catalană dintre Real Sociedad şi FC Barcelona.

Clasamente oferite de Sofascore

Agerpres

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Satul medieval din România numit „muntele mierii”. De unde provine numele și de ce merită vizitat
Satul medieval din România numit „muntele mierii”. De unde provine numele și de ce merită vizitat
ARTICOLE PE SUBIECT
Fostul internațional român de juniori a debutat oficial la FC Barcelona! ”Noul Pau Cubarsi? Călătoria sa este unică”
Fostul internațional român de juniori a debutat oficial la FC Barcelona! ”Noul Pau Cubarsi? Călătoria sa este unică”
ULTIMELE STIRI
Rebekka Hauri a aprins imaginația fanilor după o postare la piscină: „Te iubesc!”
Rebekka Hauri a aprins imaginația fanilor după o postare la piscină: „Te iubesc!”
PSG, detronată de pe locul 1! Lens, victorie chinuită, dar suficientă cu Auxerre, LIVE pe VOYO
PSG, detronată de pe locul 1! Lens, victorie chinuită, dar suficientă cu Auxerre, LIVE pe VOYO
Dorinel Munteanu, nemulțumit după remiza cu Farul: „Meritam cele 3 puncte! Plecăm cu prea puțin de aici”
Dorinel Munteanu, nemulțumit după remiza cu Farul: „Meritam cele 3 puncte! Plecăm cu prea puțin de aici”
GOOOOL! Fratele „tancului” din Superliga a decis meciul în Premier League
GOOOOL! Fratele „tancului” din Superliga a decis meciul în Premier League
MERCATO ANGLIA 2026 | Iarna aduce mutări spectaculoase în Premier League. Lista completă, echipă cu echipă
MERCATO ANGLIA 2026 | Iarna aduce mutări spectaculoase în Premier League. Lista completă, echipă cu echipă
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Nicolae Stanciu are o nouă echipă: "Mâine aterizează și semnează"

Nicolae Stanciu are o nouă echipă: "Mâine aterizează și semnează"

Gigi Becali și-a anunțat decizia după FC Argeș - FCSB: "Vă promit!"

Gigi Becali și-a anunțat decizia după FC Argeș - FCSB: "Vă promit!"

Gigi Becali i-a anunțat plecarea a doua zi după eșecul cu FC Argeș: ”Vreau să reziliem!”

Gigi Becali i-a anunțat plecarea a doua zi după eșecul cu FC Argeș: ”Vreau să reziliem!”

Tănase, răspuns pentru Gigi Becali: „Asta a spus despre mine?“

Tănase, răspuns pentru Gigi Becali: „Asta a spus despre mine?“

FC Argeș - FCSB, scor 1-0: campioana, răpusă în primul meci oficial din 2026!

FC Argeș - FCSB, scor 1-0: campioana, răpusă în primul meci oficial din 2026!

A bătut palma cu FCSB: "Săptămâna viitoare face vizita medicală"

A bătut palma cu FCSB: "Săptămâna viitoare face vizita medicală"



Recomandarile redactiei
GOOOOL! Fratele „tancului” din Superliga a decis meciul în Premier League
GOOOOL! Fratele „tancului” din Superliga a decis meciul în Premier League
Dorinel Munteanu, nemulțumit după remiza cu Farul: „Meritam cele 3 puncte! Plecăm cu prea puțin de aici”
Dorinel Munteanu, nemulțumit după remiza cu Farul: „Meritam cele 3 puncte! Plecăm cu prea puțin de aici”
Răbufnirea lui Daniel Pancu despre cazul Ciprian Deac: „Nu îmi bat joc niciodată de nimeni, o imagine mult denaturată”
Răbufnirea lui Daniel Pancu despre cazul Ciprian Deac: „Nu îmi bat joc niciodată de nimeni, o imagine mult denaturată”
Cristi Chivu, savuros după victoria lui Inter: „Așa începe să se apere mai bine!” Analiza antrenorului român
Cristi Chivu, savuros după victoria lui Inter: „Așa începe să se apere mai bine!” Analiza antrenorului român
Italienii s-au lămurit! Nota primită de Cristi Chivu după victoria la limită cu Udinese
Italienii s-au lămurit! Nota primită de Cristi Chivu după victoria la limită cu Udinese
Alte subiecte de interes
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
Surpriză uriașă! Pleacă de la FC Barcelona și semnează cu Manchester City
FC Barcelona a găsit înlocuitor pentru Ilkay Gundogan!
FC Barcelona a găsit înlocuitor pentru Ilkay Gundogan! 
Ce transferuri a făcut Girona, pentru prima participare în Champions League din istoria sa
Ce transferuri a făcut Girona, pentru prima participare în Champions League din istoria sa
Fostul jucător al lui Dinamo a semnat cu un club uriaș din Europa! S-a vândut pe milioane de euro
Fostul jucător al lui Dinamo a semnat cu un club uriaș din Europa! S-a vândut pe milioane de euro
CITESTE SI
Un aeroport abandonat va fi transformat într-un oraș de 21 miliarde de dolari. Ar putea găzdui până la 83.500 de locuitori

stirileprotv Un aeroport abandonat va fi transformat într-un oraș de 21 miliarde de dolari. Ar putea găzdui până la 83.500 de locuitori

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Satul medieval din România numit „muntele mierii”. De unde provine numele și de ce merită vizitat

stirileprotv Satul medieval din România numit „muntele mierii”. De unde provine numele și de ce merită vizitat

ANM: 2025, cel mai călduros an din 1901 până în prezent. Temperatura medie anuală a crescut cu 0,54°C

stirileprotv ANM: 2025, cel mai călduros an din 1901 până în prezent. Temperatura medie anuală a crescut cu 0,54°C

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!