Marcelo Brozovic (33 de ani), fostul mijlocaș croat al celor de la Inter, ultima dată legitimat în Arabia Saudită, la Al-Nassr, pare decis să revină în Europa după încheierea acordului din zona arabă, care s-a întins pe o perioadă de trei ani.

Marcelo Brozovic, una dintre țintele lui Jose Mourinho la Real Madrid

În trecut, Barcelona ar fi făcut o ultimă ofertă pentru a-l convinge pe Brozovic să semneze din postura de jucător liber de contract, însă vicecampionul mondial din 2018 a decis să își continue cariera la Inter la acea vreme. Apoi, în vara anului 2023, a făcut pasul în Arabia Saudită.

Marcelo Brozovic a acceptat atunci un salariu de aproximativ 20 milioane de euro pe sezon, dar acum este tentat să revină în Europa, unde este dorit de Real Madrid! El este pe placul antrenorului, motiv pentru care, în ciuda vârstei, ar putea să fie un om de bază la formația spaniolă.

Brozovic s-a făcut remarcat la Inter. Ultima dată a jucat la Al-Nassr

Marcelo Brozovic a jucat la Inter din 2015, după ce a fost transferat de la Dinamo Zagreb, pentru suma totală de 8 milioane de euro. Mijlocașul a strâns peste 275 de meciuri în tricoul italienilor.

Cinci trofee a câștigat croatul cu Inter - titlul în Serie A, două Cupe ale Italiei și două Supercupe ale Italiei.