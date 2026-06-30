Este și cazul mijlocașului Jude Bellingham, decarul Angliei la Campionatul Mondial din Statele Unite, Mexic și Canada.

Mourinho vrea să-l folosească pe Bellingham pe un alt post

Marca scrie că antrenorul Jose Mourinho a urmărit cu atenție meciurile Angliei de la CM 2026, iar acum ar fi luat o decizie clară în privința lui Jude Bellingham. Englezul ar urma să evolueze pe post de mijlocaș ofensiv în primul 11, în spatele atacantului francez Kylian Mbappe.

Potrivit jurnaliștilor spanioli, Mourinho ar fi fost impresionat de forma lui Bellingham de la Mondial. Astfel, "The Special One" vrea să îl folosească într-o manieră similară pe Bellingham și la echipa de club. El ar urma să fie principala punte între ceilalți mijlocași și Kylian Mbappe.

Cu alte cuvinte, Mourinho și-ar dori să îi ofere lui Jude Bellingham mai multe sarcini ofensive în noul sezon.

Englezul a evoluat până acum în 140 de meciuri oficiale pentru Real Madrid, club pentru care a marcat 46 de goluri și a livrat 33 de pase decisive.

Ce prim 11 ar putea alinia Real Madrid în noul sezon

Jose Mourinho și-ar dori să folosească sistemul 4-2-3-1 în noul sezon. În urmă cu 13 ani, la primul mandat la Madrid, portughezul a mizat pe un sistem 4-3-3.

Cum ar putea arăta Real Madrid sub comanda lui Jose Mourinho (4-2-3-1): Courtois - Dumfries, Konate, Rudiger, Cucurella - B. Silva, Valverde - Bellingham - Rodrygo, Mbappe, Vinicius Jr.

Rămâne de văzut dacă oficialii de la Madrid vor mai realiza alte transferuri de marcă în această perioadă de mercato.