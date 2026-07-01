Jose Mourinho continuă să întărească lotul lui Real Madrid, după ce i-a adus deja pe Konate, Cucurella, Dumfries și Bernardo Silva.

Madrilenii își îndreaptă atenția tot înspre zona defensivă, acolo unde au avut probleme mari în stagiunea trecută.

Real Madrid, transfer de 60 de milioane de euro de la Interul lui Chivu

Jose Mourinho vrea să mai aducă un fundaș central la Real Madrid în această vară, iar Alessandro Bastoni pare să fie alegerea sa în acest moment, conform AS.com.

Spaniolii au dezvăluit că relațiile dintre Inter și Real Madrid sunt excelente, iar acest lucru ar putea facilita transferul jucătorului pe care „Los Blancos” și-a propus să achite 60 de milioane de euro.

Cu toate că a fost dorit insistent de Barcelona, Bastoni este dornic să îmbrace tricoul echipei madrilene, mai ales după ce Jose Mourinho a devenit antrenorul lui Real Madrid.

Rămâne de văzut dacă transferul fundașului italian se va concretiza, pentru că pe lista madrilenilor să află și Ruben Dias și Nico Schlotterbeck.

Cotat la 70 de milioane de euro pe Transfermarkt, fundașul născut la Casalmaggiore mai are contract cu Inter până în vara anului 2028.

Bastoni se poate lăuda cu 36 de prezențe în acest sezon, două goluri marcate, dar și șase pase decisive livrate în cele 2945 de minute jucate.