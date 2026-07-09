Conform Marca, Jose Mourinho îl va băga în ședință pe Federico Valverde, mijlocașul și căpitanul lui Real Madrid, în legătură cu situația sa de la echipă din ultimul sezon.

Federico Valverde, băgat în ședință de Jose Mourinho

Antrenorul portughez are mare încredere în fotbalistul uruguayan și îl consideră nelipsit din formula de start a lui Real Madrid. Cu toate acestea, Mourinho vrea să înțeleagă mai bine cum s-a ajuns la evenimentele din ultimele luni în ceea ce îl privește pe Valverde.

Concret, Jose Mourinho va face referire la bătaia dintre fotbalistul uruguayan și Aurelien Tchouameni, care se află deja pe picior de plecare de la Real Madrid.

”The Special One” este convins că, dacă va înțelege motivul pentru care Valverde a ajuns să intre într-un conflict fizic cu un alt coechipier, va reuși să îl readucă pe mijlocaș în cea mai bună formă.

Cert este că Federico Valverde va fi o piesă importantă la Real Madrid și în mandatul lui Jose Mourinho. După plecarea lui Dani Carvajal, antrenorul a decis ca uruguayanul să fie căpitanul echipei.