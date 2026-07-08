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Real Madrid i-a dat un ultimatum lui Vinicius pentru a-și decide viitorul la vicecampioana Spaniei.

Vinicius, presat de conducerea „Los Blancos”

Contractul lui Vinicius cu gruparea de pe Santiago Bernabeu urmează să expire pe 30 iunie 2027.

Până acum, negocierile dintre brazilian și reprezentanții „Los Blancos” nu au ajuns la consens.

Prin urmare, în situația actuală, Vinicius poate de la începutul anului viitor să bată palma cu orice club își dorește și să plece de la Real Madrid liber de contract de la 1 iulie 2027.

În aceste condiții, președintele Florentino Perez și subordonații săi i-au comunicat lui Vinicius să se hotărască asupra viitorului său înainte de 1 august.

Dacă nu se va ajunge la un acord între părți, Real Madrid îl va pune pe Vinicius pe lista de jucători transferabili în vară, informează El Nacional, citat de Transfer News Live.

Vinicius, plecarea record de pe Bernabeu?!

Real Madrid are posibilitatea să îl vândă pe Vinicius Junior pentru o sumă impresionantă de 160.000.000 de euro.

Publicația spaniolă Sport a devoalat că „Los Blancos” au primit oficial oferta din partea unui club, fără să îi dezvăluie identitatea.

Dacă madrilenii se vor decide să renunțe la Vinicius, extrema stângă va deveni cel mai scump fotbalist vândut vreodată de Real Madrid.

Recordul actual îi aparține lui Cristiano Ronaldo, cumpărat în 2018 de Juventus Torino pentru 117.000.000 de euro.