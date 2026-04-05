Mijlocașul argentinian Guido Rodriguez a deschis scorul pentru gazde în minutul 12. Faza a plecat de la o minge trimisă în careu de Javi Guerra. După două șuturi blocate ale lui Largie Ramazani, balonul a ajuns la internaționalul argentinian, care a expediat un șut de la marginea suprafeței de pedeapsă, lăsându-l fără reacție pe portarul român.

Această reușită a oprit o lungă perioadă de secetă ofensivă pentru fostul campion mondial. Precedentul său gol fusese marcat pe 10 martie 2024, pe vremea când evolua la Betis, într-o înfrângere cu scorul de 3-2 în fața celor de la Villarreal.

Răsturnare de scor în repriza a doua

În ciuda golului încasat devreme, formația lui Ionuț Radu a restabilit echilibrul și a preluat controlul partidei în partea secundă. Ilaix Moriba a egalat scorul pe tabelă în minutul 56. Oaspeții au trecut rapid în avantaj datorită golului înscris de Fran Lopez, în minutul 60.

Celta Vigo a mărit diferența pe finalul întâlnirii, când Williot Swedberg a dus scorul la 3-1, în minutul 81. Valencia a mai modificat o dată tabela în prelungiri, în minutul 90+3, când același Guido Rodriguez a realizat „dubla”, stabilind rezultatul final.