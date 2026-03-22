În timpul meciului, mai precis în repriza a doua, Ionuț Radu a suferit o accidentare musculară. După o intervenție avută la un atac al lui Deportivo Alaves, Ionuț Radu a trimis balonul în afara terenului, s-a așezat pe gazon și a cerut intervenția echipei medicale.

Ionuț Radu s-a accidentat la gambă! Anunțul făcut de Celta Vigo

Deși Claudio Giraldez l-a trimis la încălzire pe Ivan Villar, în cele din urmă, Radu a decis să termine meciul pe teren, însă la finalul jocului a fost surprins în timp ce era ajutat să părăsească terenul de cei din staff-ul lui Celta Vigo.

După meci, Celta Vigo a oferit detalii despre accidentarea suferită de Ionuț Radu. Spaniolii au anunțat că este vorba despre o accidentare la gambă și sunt necesare investigații suplimentare pentru a fi determinată gravitatea accidentării.

”Ionuț Radu a suferit o accidentare la gamba dreaptă. Așteptăm investigații suplimentare”, a fost anunțul făcut de Celta Vigo.

Claudio Giraldez a vorbit și el despre accidentarea portarului român: ”Avea un disconfort la gambă. A primit o lovitură, apoi a simțit o ușoară înțepătură. A spus că poate continua, dar senzația nu a fost bună”.

Astfel, cel mai probabil, Ionuț Radu nu va putea fi prezent la barajul cu Turcia, astfel că Mircea Lucescu va trebui să aleagă pe cine se va baza. Selecționerul îi mai are la dispoziție pe Marian Aioani și pe Cătălin Căbuz, cel care l-a înlocuit pe Mihai Popa. Totuși, cel mai probabil, dacă Ionuț Radu va absenta, selecționerul va convoca un alt portar pentru barajul cu Turcia.