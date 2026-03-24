Deși exclus din calcule pentru această partidă, Ionuț Radu (28 de ani) a efectuat o serie de investigații la echipa sa de club, iar Celta Vigo a făcut anunțul oficial pe rețelele de socializare.
Portarul român a fost ajutat să părăsească terenul după meciul pierdut de echipa sa în ultima rundă, cu Deportivo Alaves, scor 3-4, iar semnele de îngrijorare au apărut, mai ales că totul s-a întâmplat chiar înainte de meciul cu Turcia. Mircea Lucescu îi chemase și un înlocuitor, pe Laurențiu Popescu de la Universitatea Craiova.
Ionuț Radu, APT pentru Turcia - România!
Se pare că veștile venite din Spania în ceea ce-l privește pe Radu sunt bune. Acesta nu are semne de leziune musculară, astfel că ar putea fi la dispoziția selecționerului pentru meciul de la Istanbul.
Așa cum a anunțat Andrei Vochin, consilierul lui Răzvan Burleanu de la FRF, portarul ar urma să călătorească spre București și să se alăture lotului național în cursul zilei de marți.
”Portarul ”celeștilor” prezintă o contuzie la gambă, FĂRĂ semne de leziune musculară.
Orice afectare structurală a fost exclusă, iar el va călători alături de echipa națională a României.
Mult succes, Radu!”, a transmis Celta Vigo.
Tricolorii vor întâlni naționala Turciei, joi, 26 martie, în semifinala barajului pentru Cupa Mondială din 2026. Partida se va disputa la „Beşiktaş Park” din Istanbul și va începe la ora 19:00, 20:00 ora locală.
Dacă România va trece de Turcia, echipa pregătită de Mircea Lucescu va juca finala barajului pentru calificarea la Mondial, în deplasare, împotriva câștigătoarei dintre Slovacia și Kosovo. Meciul decisiv este programat pe 31 martie, de la ora 21:45.
Lotul României pentru play-off-ul CM 2026:
- PORTARI - Marian Aioani (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin Căbuz (CFC Argeș, 0/0), Laurențiu Popescu (CSU Craiova, 0/0)
- FUNDAȘI - Andrei Rațiu (Rayo Vallecano, 36/2), Deian Sorescu (Gaziantep FK, 23/0), Radu Drăgușin (Tottenham, 27/1), Andrei Burcă (Yunnan Yukun, 44/1), Virgil Ghiță (Hannover 96, 8/1), Adrian Rus (CSU Craiova, 22/1), Andrei Coubiș (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor Bancu (CSU Craiova, 50/2), Kevin Ciubotaru (FC Hermannstadt, 1/0)
- MIJLOCAȘI - Vladimir Screciu (CSU Craiova, 6/0), Vlad Dragomir (Pafos FC, 5/0), Răzvan Marin (AEK Atena, 72/12), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo, 84/15), Florin Tănase (FCSB, 26/5), Ianis Hagi (Alanyaspor, 51/8), Dennis Man (PSV, 43/11), Alexandru Dobre (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin Mihăilă (Caykur Rizespor, 33/5), Claudiu Petrila (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan Baiaram (CSU Craiova, 2/1)
- ATACANȚI - Daniel Bîrligea (FCSB, 7/2), David Miculescu (FCSB, 6/0), Marius Coman (UTA Arad, 0/0)