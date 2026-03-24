Deși exclus din calcule pentru această partidă, Ionuț Radu (28 de ani) a efectuat o serie de investigații la echipa sa de club, iar Celta Vigo a făcut anunțul oficial pe rețelele de socializare.

Portarul român a fost ajutat să părăsească terenul după meciul pierdut de echipa sa în ultima rundă, cu Deportivo Alaves, scor 3-4, iar semnele de îngrijorare au apărut, mai ales că totul s-a întâmplat chiar înainte de meciul cu Turcia. Mircea Lucescu îi chemase și un înlocuitor, pe Laurențiu Popescu de la Universitatea Craiova.

Ionuț Radu, APT pentru Turcia - România!

Se pare că veștile venite din Spania în ceea ce-l privește pe Radu sunt bune. Acesta nu are semne de leziune musculară, astfel că ar putea fi la dispoziția selecționerului pentru meciul de la Istanbul.

Așa cum a anunțat Andrei Vochin, consilierul lui Răzvan Burleanu de la FRF, portarul ar urma să călătorească spre București și să se alăture lotului național în cursul zilei de marți.

”Portarul ”celeștilor” prezintă o contuzie la gambă, FĂRĂ semne de leziune musculară.

Orice afectare structurală a fost exclusă, iar el va călători alături de echipa națională a României.

Mult succes, Radu!”, a transmis Celta Vigo.