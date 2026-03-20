Celta Vigo, cu portarul român Andrei Ionuţ Radu din nou integralist, s-a calificat în sferturile de finală din Europa League, după ce a învins-o pe Olympique Lyon cu scorul de 2-0, joi seara, în deplasare, în returul din optimi (1-1 în prima manşă).

Javi Rueda (61) şi Ferran Jutgla (90+2) au marcat golurile ibericilor, dar OL a încheiat în nouă jucători, după eliminările lui Moussa Nikahate (19) şi Nicolas Tagliafico (90+6).

În sferturi, Celta o va înfrunta pe Freiburg, care a surclasat-o pe Genk cu 5-1, însă marcatorul Javi Rueda va fi suspendat pentru meciul tur din cauza cumulului de cartonașe galbene.