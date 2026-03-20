Cum l-au numit spaniolii pe Andrei Ionuț Radu după Olympique Lyon - Celta Vigo 0-2 și ce năzdrăvănie a făcut la final

Spaniolii s-au calificat în sferturile de finală din Europa League.

Celta Vigo, cu portarul român Andrei Ionuţ Radu din nou integralist, s-a calificat în sferturile de finală din Europa League, după ce a învins-o pe Olympique Lyon cu scorul de 2-0, joi seara, în deplasare, în returul din optimi (1-1 în prima manşă).

Javi Rueda (61) şi Ferran Jutgla (90+2) au marcat golurile ibericilor, dar OL a încheiat în nouă jucători, după eliminările lui Moussa Nikahate (19) şi Nicolas Tagliafico (90+6).

În sferturi, Celta o va înfrunta pe Freiburg, care a surclasat-o pe Genk cu 5-1, însă marcatorul Javi Rueda va fi suspendat pentru meciul tur din cauza cumulului de cartonașe galbene.

Trupa din Vigo a dominat autoritar meciul cu Lyon, 8-1 la șuturi pe spațiul porții de exemplu, iar portarul Radu a fost, după cum scrie Marca, ”un simplu spectator”.

Parcă plictisit de lipsa de activitate între buturi, tricolorul a avut o intervenție spectaculoasă, dar absolut inutilă, în prelungirile meciului, când Celta deja avea 2-0.

Atunci, Radu a sărit și a trimis în corner o minge care se îndrepta cât se poate de vizibil, pe sus, în afara terenului.

Rezultatele și marcatorii din optimile de finală EL

Miercuri

(+) Sporting Braga - Ferencvaros Budapesta 4-0

Au marcat: Ricardo Horta 11, 53, Florian Grillitsch 15, Gabri Martinez 34.

În tur: 0-2.

Joi

FC Midtjylland - (+) Nottingham Forest 1-2, după prelungiri; 0-3, la loviturile de departajare

Au marcat: Martin Erlic 69, respectiv Nicolas Dominguez 40, Ryan Yates 52.

Au executat în ordine loviturile de departajare: Morgan Gibbs-White 0-1 (gol), Gue-sung Cho 0-1 (ratare - bară), Ibrahim Sangare 0-2 (gol), Aral Simsir 0-2 (ratare - a apărat Stefan Ortega), Neco Williams 0-3 (gol), Eduard Chilufya 0-3 (ratare - peste poartă).

În tur: 1-0.

(+) Freiburg - Genk 5-1

Au marcat: Matthias Ginter 19, Igor Matanovic 25, Vincenzo Grifo 53, Yuito Suziki 57, Maximilian Eggestein 79, respectiv Matte Smets 39.

În tur: 0-1.

Olympique Lyon - (+) Celta Vigo 0-2

Au marcat: Javier Rueda 61, Ferran Jutgla 90+3.

Cartonaşe roşii: Moussa Nikahate (Lyon) 19, Nicolas Tagliafico (Lyon) 90+6.

În tur: 1-1.

AS Roma - Bologna 3-4, după prelungiri

Au marcat: Evan Ndicka 32, Donyell Malen 69 - penalty, Lorenzo Pellegrini 80, respectiv Jonathan Rowe 22, Federico Bernardeschi 45+2 - penalty, Santiago Castro 58, Nicolo Cambiaghi 111.

În tur: 1-1.

(+) Aston Villa - Lille 2-0

Au marcat: John McGinn 54, Leon Bailey 86.

În tur: 1-0.

(+) FC Porto - VfB Stuttgart 2-0

Au marcat: Williams Gomes 21, Victor Froholdt 72.

Cartonaş roşu: Nikolas Nartey (Stuttgart) 77.

În tur: 2-1.

(+) Betis Sevilla - Panathinaikos Atena 4-0

Au marcat: Aitor Ruibal 8, Sofyan Amrabat 45+1, Cucho Hernandez 53, Antony 66.

În tur: 0-1.

Echipele precedate de semnul (+) s-au calificat în sferturile de finală.

Programul sferturilor de finală din Europa League

Sporting Braga - Betis Sevilla

Freiburg - Celta Vigo

FC Porto - Nottingham Forest

Bologna - Aston Villa

