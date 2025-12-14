Ionuț Radu a explicat cum i-a apărat penalty-ul lui Nico Williams. Cei 2 pași care au făcut diferența

Ionuț Radu (28 de ani) a reacționat la finalul partidei Celta Vigo - Athletic Bilbao 2-0, duel în care i-a apărat un penalty lui Nico Williams (23).

Ionuț Radu, fericit după Celta Vigo - Athletic Bilbao 2-0

Radu a explicat că a studiat modul în care fotbaliștii lui Athletic Bilbao execută loviturile de pedeapsă, a ales să se poziționeze pe mijlocul porții, iar rezultatul final a fost unul pozitiv.

„Este un sentiment unic să te bucuri de o victorie alături de fanii noștri. Sunt foarte fericit pentru echipă. Muncim din greu în fiecare zi pentru a obține cele trei puncte.

Am studiat modul în care bat loviturile de la 11 metri, m-am poziționat pe mijloc și a fost bine”, a declarat Ionuț Radu, la finalul meciului, la DAZN Espana.

