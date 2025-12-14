Ionuț Radu a explicat cum i-a apărat penalty-ul lui Nico Williams. Cei 2 pași care au făcut diferența

Ionuț Radu a explicat cum i-a apărat penalty-ul lui Nico Williams. Cei 2 pași care au făcut diferența
Alexandru Hațieganu
Reacția lui Ionuț Radu după ce i-a parat penalty-ul lui Nico Williams din Celta Vigo - Athletic Bilbao 2-0.

Ionut Radu Celta Vigo la liga nico williams
Ionuț Radu (28 de ani) a reacționat la finalul partidei Celta Vigo - Athletic Bilbao 2-0, duel în care i-a apărat un penalty lui Nico Williams (23). 

Ionuț Radu, fericit după Celta Vigo - Athletic Bilbao 2-0

Radu a explicat că a studiat modul în care fotbaliștii lui Athletic Bilbao execută loviturile de pedeapsă, a ales să se poziționeze pe mijlocul porții, iar rezultatul final a fost unul pozitiv. 

„Este un sentiment unic să te bucuri de o victorie alături de fanii noștri. Sunt foarte fericit pentru echipă. Muncim din greu în fiecare zi pentru a obține cele trei puncte.

Am studiat modul în care bat loviturile de la 11 metri, m-am poziționat pe mijloc și a fost bine”, a declarat Ionuț Radu, la finalul meciului, la DAZN Espana. 

Ionuț Radu, erou din nou în La Liga

Ionuț Radu a fost erou în meciul Celta Vigo - Athletic Bilbao 2-0 din etapa a 16-a, din La Liga. Portarul naționalei României i-a apărat un penalty lui Nico Williams, starul bascilor și al naționalei Spaniei dorit de Barcelona, în minutul 65.

Internaționalul român l-a așteptat până în ultimul moment pe Nico Williams să execute. Radu s-a aruncat în stânga sa și a reținut în doi timpi șutul trimis de Nico Williams. 

Intervenția sa i-a adus lui Ionuț Radu nota 8,2 pe portalul Sofascore, sursă care l-a desemnat astfel omul meciului.

Perioadă excelentă pentru Radu în La Liga

Ionuț Radu își continuă astfel perioada excelentă la Celta Vigo în La Liga. Internaționalul român a menținut poarta intactă și etapa trecută, în victoria cu același scor a formației sale contra lui Real Madrid pe Santiago Bernabeu!

De asemenea, portarul României nu a luat gol nici în Alaves - Celta Vigo 0-1 din runda a 13-a, din campionatul Spaniei. 

  • 20 de jocuri oficiale a adunat Ionuț Radu la Celta Vigo în stagiunea curentă.
  • milioane de euro reprezintă cota sa de piață, conform Transfermarkt. 
