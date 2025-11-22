Ionuț Radu (28 de ani) a reușit să mențină poarta intactă pentru prima oară în actualul sezon din La Liga, în partida Alaves - Celta Vigo 0-1, contând pentru etapa a 13-a din campionatul Spaniei.

Ionuț Radu, „clean sheet” pentru prima oară în La Liga

Portarul naționalei României a fost evaluat de portalul Sofascore cu nota 7,2, printre cele mai mari de pe teren.

Radu nu a fost solicitat foarte mult de către fotbaliștii celor de la Alaves. A avut doar două intervenții, dintre care una singură din interiorul careului.

El a reușit 23 de pase corecte din 33 de încercări, având un procentaj de precizie a jocului de picior de 70%.

Sezonul renașterii pentru Ionuț Radu

Ionuț Radu a ajuns la Celta Vigo, la începutul stagiunii actuale, în calitate de jucător liber de contract după despărțirea de Venezia.

După mai multe sezoane modeste, Radu si-a relansat cariera. A fost integralist în toate cele 13 partide din La Liga, respectiv în 3 din 4 în Europa League.

În campionat, Celta Vigo ocupă locul 10 cu 16 puncte după 13 etape. În Europa League, echipa lui Radu se află pe 4, cu 9 puncte din 12 posibile.