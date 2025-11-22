Lui Ionuț Radu (28 de ani) îi merge de la excelent în sus! Fostul internațional de tineret a revenit în circuitul echipei naționale, iar în La Liga joacă meci de meci, la Celta Vigo.

Astăzi, Radu a bifat a 16-a sa apariție la formația pregătită de Claudio Giráldez, prilej cu care a reușit și o performanță, în premieră, după cum Sport.ro a dezvăluit aici.

Încântat pentru ce a putut să facă, internaționalul român și-a celebrat reușita, dublată și de victoria echipei, în mod original. Pentru că, la final, la poza de grup, a stat în cap!

Gestul original al lui Ionuț Radu s-a viralizat în mediul online și a ajuns și în presa internațională, după ce a fost distribuit de Celta Vigo pe tiktok, după cum se poate vedea mai jos.

