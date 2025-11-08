Goalkeeper-ul român s-a accidentat la mână, motiv pentru care a ratat partida cu Dinamo Zagreb din Europa League, scor 3-0, și s-a scris chiar că ar putea și meciul cu Barcelona.

Ionuț Radu, apt pentru duelul cu Barcelona

Spaniolii de la Celta Vigo au anunțat că Ionuț Radu a fost din nou supus investigațiilor medicale în cursul zilei de sâmbătă, iar portarul român nu a mai avut dureri.

De altfel, în comunicatul emis club se specifică faptul că goalkeeper-ul s-a antrenat fără probleme și poate juca duminică seară împotriva Barcelonei.

”Carlos a simțit disconfort la gleznă în timpul meciului. A fost testat azi, dar a fost nevoit să părăsească antrenamentul mai devreme. Este o entorsă ușoară.

Și Radu a fost testat astăzi, s-a antrenat, nu a avut dureri și este disponibil pentru meciul de mâine.

Williot se află în faza finală a recuperării, la fel ca și Rueda. Amândoi se antrenează deja pe teren. Entorsa lui Hugo este ușoară, însă a provocat o umflătură”, se arată în comunicatul celor de la Celta Vigo.

