Ionuț Radu, ”bombardat” în meciul cu Barcelona! Cum s-a descurcat portarul de la Celta Vigo + nota primită

Formaţia FC Barcelona a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 4-2, echipa Celta Vigo, în etapa a 12-a a campionatului Spaniei, scrie News.ro.
Ionuț Radu a luat patru goluri de la Barcelona
Pentru Celta au marcat Carreira (11) şi Iglesias (43), în timp ce pentru FC Barcelona au punctat Lewandowski (10 - penalti), (37) şi (74) şi Yamal (45+4).
La Celta, portarul Ionuţ Radu a fost integralist. Chiar dacă a încasat 4 goluri, internaționalul român a fost notat de portalul Sofa Score cu 7,3. Doar doi dintre coechipierii săi au primit note mai mari, Borja Iglesias (7,7) și Sergio Carreira (7,8), marcatorii golurilor Celtei.
În clasament, FC Barcelona este pe locul 2, cu 28 de puncte, iar Celta este pe 13, cu 13 puncte. Lider este Real Madrid, cu 31 de puncte.
Ionuț Radu, convocat la națională pentru meciurile cu Bosnia și San Marino
Ionuț Radu se află în lotul României pentru partidele decisive cu Bosnia și San Marino. Portarul de la Celta Vigo a fost alesul lui Mircea Lucescu și în acțiunea precedentă, iar evoluția sa a fost chiar lăudată de câteva voci importante din fotbalul românesc.
Până acum, Radu a strâns șase selecții la naționala de seniori, iar în următoarea acțiune a naționalei va concura pentru postul de titular cu Ștefan Târnovanu de la FCSB și Marian Aioani de la Rapid.
PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);
FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6) ;
MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);
ATACANȚI: Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1)