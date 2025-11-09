Ionuț Radu, ”bombardat” în meciul cu Barcelona! Cum s-a descurcat portarul de la Celta Vigo + nota primită

Formaţia FC Barcelona a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 4-2, echipa Celta Vigo, în etapa a 12-a a campionatului Spaniei, scrie News.ro.

Ionuț Radu a luat patru goluri de la Barcelona



Pentru Celta au marcat Carreira (11) şi Iglesias (43), în timp ce pentru FC Barcelona au punctat Lewandowski (10 - penalti), (37) şi (74) şi Yamal (45+4).



La Celta, portarul Ionuţ Radu a fost integralist. Chiar dacă a încasat 4 goluri, internaționalul român a fost notat de portalul Sofa Score cu 7,3. Doar doi dintre coechipierii săi au primit note mai mari, Borja Iglesias (7,7) și Sergio Carreira (7,8), marcatorii golurilor Celtei.



În clasament, FC Barcelona este pe locul 2, cu 28 de puncte, iar Celta este pe 13, cu 13 puncte. Lider este Real Madrid, cu 31 de puncte.

