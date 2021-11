Începe revoluția la Barcelona! Primele reguli pe care Xavi le-a impus în vestiar: amenzi pentru jucători

Legendarul mijlocaș a revenit pe Camp Nou, însă de această dată în calitate de antrenor, iar misiunea sa este să readucă echipa pe culmile gloriei. Barcelona are mari probleme de lot, cauzate de accidentările repetate suferite de jucători, însă unul dintre lucrurile care a mai afectat echipa a fost indisciplina.

Xavi este gata să revoluționeze vestiarul, iar la nici o zi de la prezentarea oficială a trecut la fapte. Noul tehnician a susținut primul antrenament și și-a cunoscut o parte din noii jucători. Tot în cursul zilei de marți, Xavi le-a comunicat fotbaliștilor care sunt regulile stricte pe care aceștia trebuie să le urmeze cu strictețe.

???? Xavi's first speech with the players pic.twitter.com/fPLutgHtQY